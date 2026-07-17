鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 10:55

星艦第 13 次試飛任務原定美東時間周四晚間 6 時 45 分開始，但 90 分鐘的發射期開啟後不久，SpaceX 就在直播中宣布取消當天發射。

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馬斯克隨後在 X 發文表示：「部分引擎未能啟動，系統因此自動中止發射。」他之後再發文指出，為確保飛行成功，將拆除並更換兩具猛禽 (Raptor) 引擎，「最有可能的發射時間是下周初。」

投資人高度關注星艦第 13 次試飛，因為這款重型火箭攸關 SpaceX 擴大星鏈 (Starlink) 衛星網路規模，以及完成美國國家航空暨太空總署 (NASA) 阿提米絲 (Artemis) 登月計畫相關測試。

SpaceX 股價周四盤後下跌逾 3%，進一步遠離每股 135 美元的 IPO 價格。

SpaceX 在上月 IPO 後股價一度大漲，但之後快速回落，周三更一度跌破 135 美元發行價。周四股價再跌逾 3%，收在每股 131.11 美元，連續第五個交易日收黑。

這原本是 SpaceX 6 月風光完成首次公開發行 (IPO) 之後，升級版星艦 V3 的首次試飛。當時火箭已準備自德州南部 Starbase 基地升空，但助推器在點火前被迫暫停。一名 SpaceX 員工在直播中表示，助推器「就在引擎開始點火時關閉了所有引擎」。

今年 5 月的前一次 V3 測試，也未完全成功。火箭雖然順利升空，但底部推進器多具引擎未能重新點火，無法引導火箭完成軟著陸，最終墜入墨西哥灣。

美國聯邦航空總署 (FAA) 事後要求 SpaceX 調查事故，並於本周一批准星艦恢復飛行。FAA 表示，最終事故報告認定助推器失事最可能有兩項原因，包括上升過程中高溫影響推進系統零件，以及引擎警報系統設定錯誤。

FAA 指出，SpaceX 已提出四項改善措施，包括更新火箭硬體與軟體，以避免類似事件再次發生。