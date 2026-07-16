鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至16.08元，預估目標價為480.00元
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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.82元上修至16.08元，其中最高估值17.38元，最低估值14.68元，預估目標價為480.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.38(17.11)
|24.73
|33.3
|最低值
|14.68(14.4)
|17.3
|20.4
|平均值
|16.16(15.85)
|20.88
|26.26
|中位數
|16.08(15.82)
|20.72
|26.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,714.98億
|2,543.97億
|3,431.40億
|最低值
|1,591.51億
|1,936.77億
|2,367.80億
|平均值
|1,658.54億
|2,173.66億
|2,735.77億
|中位數
|1,658.80億
|2,194.23億
|2,719.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|10.63
|營業收入
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
|1,222.36億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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