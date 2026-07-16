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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至16.08元，預估目標價為480.00元

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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.82元上修至16.08元，其中最高估值17.38元，最低估值14.68元，預估目標價為480.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值17.38(17.11)24.7333.3
最低值14.68(14.4)17.320.4
平均值16.16(15.85)20.8826.26
中位數16.08(15.82)20.7226.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,714.98億2,543.97億3,431.40億
最低值1,591.51億1,936.77億2,367.80億
平均值1,658.54億2,173.66億2,735.77億
中位數1,658.80億2,194.23億2,719.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.126.575.197.0410.63
營業收入568.32億759.36億693.50億901.16億1,222.36億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSM

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