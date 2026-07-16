鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.56元，其中最高估值1.75元，最低估值1.37元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(1.75)
|2.12
|2.09
|2.19
|最低值
|1.37(1.37)
|1.39
|1.4
|2.19
|平均值
|1.55(1.54)
|1.74
|1.77
|2.19
|中位數
|1.56(1.54)
|1.69
|1.74
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.35億
|69.29億
|77.64億
|85.51億
|最低值
|53.60億
|56.63億
|57.23億
|57.78億
|平均值
|57.44億
|61.42億
|66.52億
|71.64億
|中位數
|57.24億
|59.70億
|67.08億
|71.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|1.42
|1.26
|0.98
|1.17
|營業收入
|20.85億
|33.43億
|40.95億
|53.03億
|57.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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