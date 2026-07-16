鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.2元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2027年EPS預估：中位數由-1.22元上修至-1.2元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.96元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|-0.52(-0.52)
|0.06
|1.61
|2.89
|最低值
|-1.96(-1.96)
|-1.91
|-0.69
|0.56
|平均值
|-1.2(-1.22)
|-0.9
|0.43
|1.56
|中位數
|-1.2(-1.22)
|-1.12
|0.34
|1.33
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|2.34億
|14.97億
|36.50億
|52.49億
|最低值
|1,246萬
|1.19億
|12.86億
|23.54億
|平均值
|7,887萬
|6.46億
|19.51億
|32.90億
|中位數
|4,143萬
|4.57億
|15.55億
|28.73億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-1.26
|-1.42
|5.23
|-0.24
|-0.54
|營業收入
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
|2,905萬
|826萬
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.22元，預估目標價為39.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.29元，預估目標價為39.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調升至38元，幅度約8.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為35.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇