鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-17 05:21

美股週四 (16 日) 收盤走低，晶片股賣壓沉重，市場擔憂人工智慧 (AI) 龐大資本支出能否帶來足以支撐高估值的回報，加上美伊衝突升溫，進一步打擊投資人風險偏好。

費半重挫超4% 台積電ADR跌逾2% SK海力士ADR慘崩超13% (圖：shutterstock)

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半導體族群成為盤面重災區。台積電公布優於市場預期的第二季財報，同時將全年資本支出預估上調，市場擔憂 AI 投資成本持續攀升、資本支出擴大恐壓縮獲利，台積電 ADR 挫逾 2%。

半導體股同步遭到拋售，VanEck Semiconductor ETF (SMH-US) 重挫近 4%，美光 (MU-US)、超微 (AMD-US) 和博通 (AVGO-US) 均跌逾 5%，SK 海力士 ADR (SKHY-US) 更暴跌逾 13%。

經濟數據顯示，美國消費力道仍具韌性。截至 7 月 11 日當週，首次申請失業救濟人數降至 20.8 萬人，低於市場預估的 21.8 萬人；6 月零售銷售月增 0.2%，符合市場預期，顯示在物價壓力仍存下，美國消費需求依舊穩健。

聯準會官員持續釋出鷹派訊號。堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 研判，通膨仍是他目前最擔憂的風險，未來幾個月恐有再度升溫的可能。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 則主張適度升息，因目前沒有足夠跡象顯示通膨正穩定朝聯準會 2% 的目標回落。

美股週四 (16 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 105.67 點，或 0.20%，報 52,552.97 點。

那斯達克指數下跌 387.28 點，或 1.47%，報 25,881.95 點。

S&P 500 指數下跌 38.63 點，或 0.51%，報 7,533.77 點。

費城半導體指數暴跌 531.39 點，或 4.29%，報 11,867.50 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 297.84 點，或 1.67%，報 17,526.15 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.38%；Meta (META-US) 下跌 2.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%；Alphabet (GOOGL-US) 重挫 4.44%。

台股 ADR 以聯電領跌。中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.78%；台積電 ADR (TSM-US) 下滑 2.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.97%；聯電 ADR (UMC-US) 慘崩 10.55%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌逾 2%，收每股 409.74 美元，換算台股價格約新台幣 2,625.28 元，溢價率約 6.29%。

儘管台積電第二季財報與全年營收展望優於市場預期，但公司同步將 2026 年資本支出預估由原先的 520 億至 560 億美元，上調至 600 億至 640 億美元，並宣布將額外投資美國亞利桑那州 1,000 億美元，引發市場對 AI 投資規模持續擴大的疑慮。

財報公布後，多家機構也發布最新分析。彭博分析認為，台積電上調營收與資本支出目標，可望帶動市場上修 2026 至 2027 年營收預估。

高盛則指出，台積電 ADR 回落主要反映財報利多公布後的「利多出盡」獲利了結賣壓。Counterpoint Research 則表示，海外晶圓廠擴產及 2 奈米製程投資雖將短期壓抑毛利率，但相關投資對支撐公司「長期」成長至關重要。

外媒引述消息人士報導，Alphabet (GOOGL-US) 延後推出旗下旗艦 AI 模型 Gemini 3.5 Pro，拖累股價下跌逾 4% 至每股 354.46 美元，進一步壓抑大盤表現。

聯合健康集團 (UNH-US) 升幅超 1% 至每股 423.38 美元。這家醫療保險巨擘第二季調整後每股盈餘為 6.38 美元，營收 1,120.3 億美元，優於 LSEG 調查分析師預估的每股 4.90 美元及營收 1,108.5 億美元，並同步上調全年獲利展望。

美國聯合航空 (UAL-US) 下跌逾 1.7% 至每股 118.81 美元。雖然第二季獲利優於市場預期，但公司預估第三季每股盈餘為 2.50 至 3.50 美元，低於 FactSet 預估的 3.53 美元，並表示燃料成本將增加約 60 億美元。

華爾街分析

根據統計，截至目前已有 40 家標普成分股企業公布財報，其中超過 87% 的企業獲利優於華爾街預期；本週率先公布財報的大型銀行，也普遍繳出優於預期的第二季成績單。

Madison Investments 投資策略師 Patrick Ryan 樂觀認為，若從各類市值企業的獲利表現來看，目前市場基本面依然穩健，企業獲利仍持續提供美股支撐。

彭博宏觀策略師 Tatiana Darie 指出，晶片股本波跌勢已接近近年多次觸發反彈的門檻，但能否止跌回升，仍取決於大型雲端服務商是否持續上調龐大的 AI 資本支出預測。

Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 表示，台積電公布亮眼財報後股價仍遭市場拋售，反映投資人對 AI 產業龍頭開始產生疑慮。

他表示：「晶片股後續走勢仍是目前美股最重要的觀察指標。如今這個族群已出現相當明顯的裂痕，如果無法很快出現強勁且持續的反彈，市場恐將釋出真正的警訊。」