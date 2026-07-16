鉅亨網新聞中心 2026-07-16 20:50

記憶體晶片市場本周經歷了一場劇烈的「雲霄飛車」行情，美光與 SK 海力士股價出現顯著震盪。儘管人工智慧 (AI) 帶動的硬體需求看似強勁，但隨著投資大師巴菲特 (Warren Buffett) 對 AI 投機泡沫發出警告，加上下游客戶對於漲價的強烈抵制，市場對於記憶體產業能否維持高成長與高利潤開始產生懷疑。

巴菲特言論示警

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引發本輪半導體與記憶體股拋售的直接導火線，之一是巴菲特的最新言論。他指出，當市場熱衷於在 AI 等主題上進行「賭博」時，尋找真正具備價值的長期投資變得愈加困難。

巴菲特認為，許多科技巨頭正陷入一場「他們不想玩」的競爭賽局，為了維持地位必須投入數千億美元於 AI 基礎設施，但這些龐大投資是否能轉化為可持續的資本回報仍是未知數。

目前衡量美股估值的「巴菲特指標」(美股市值與 GDP 之比) 已攀升至 218%，接近歷史新高，暗示市場已處於嚴重高估狀態。此外，費城半導體指數的「泡沫風險指標」亦高達 0.91(滿分為 1)，反映出投資者對 AI 與半導體股的樂觀情緒可能已脫離基本面。

DRAM 漲價遭抵制

在基本面部分，記憶體市場的核心矛盾在於定價權的角力。根據廣發香港的月度報告，下游客戶對於 DRAM 接近 30% 的漲價幅度展現出強烈抵制情緒，導致機構下調了第三季的漲價預期。這種議價能力的轉變，直接威脅到記憶體供應商的毛利前景。

為了因應高昂的記憶體成本，伺服器與硬體商已開始採取「規格下調」策略。例如，英偉達 (NVIDIA) 機架採用的 LPDDR5X 容量在極端情景下可能縮減至原始規格的四分之一，以將成本從 120 萬美元大幅壓縮至約 29 萬美元。普通伺服器的 DDR5 規格也預計將出現下調，顯示出需求端對於成本控制的迫切性。

產能狂飆下的隱憂

儘管美光等大廠目前的財報亮眼，營收與淨利潤均大幅成長，且已與客戶簽訂總額達 220 億美元的長期供應協議，但產業內部的產能擴張競賽卻為未來埋下隱憂。美光今年的資本支出 (Capex) 約為 270 億美元，SK 海力士與三星電子也都在大規模擴產。