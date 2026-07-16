鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-16 18:29

行政院於今 (16) 日通過「青年安心成家購屋優惠貸款 3.0 方案」，實施期間自今年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月底止，與現行「青安 2.0」相較新增 5 條件，包括新增借款人申貸時須未滿 50 歲、個人年所得總額不得超過 200 萬元、購屋有總價上限、加碼婚育家庭的貸款額度、「青安 2.0」貸款新舊貸戶均可享有滿 3 年的利息補貼保證期等。

信義房屋 (9940-TW) 指出，行政院拍板的青安 3.0 方案，將補貼期拉長至 3+3 年，千萬房貸較一般房貸 6 年可省逾 30 萬元利息，比青安 2.0 上路時更划算，青安 1.0、2.0 族群同樣適用新規定，受惠範圍更廣。

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青安 3.0 精進重點包括新增年齡、所得及房屋總價之資格條件 (一) 借款人申貸時未滿 50 歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾 80。(二) 借款人本人年所得總額不得逾 200 萬元。(三) 借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為 3500 萬元、新北市及新竹縣（市）為 2500 萬元、其他縣（市）為 2000 萬元。

同時，青安 3.0 並提高婚育家庭貸款額度：申請日前 2 年內完成結婚登記家庭 (新婚家庭)，貸款額度最高 1200 萬元；育有未成年子女家庭額度最高 1500 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「青安 3.0」新增所得、總價及年齡等條件，充分體現政府期望將有限資源更聚焦於真正需要協助的首購及自住族群，也有助於降低政策對市場價格的間接影響，使房市逐步回歸供需基本面。可看出政府支持首購的政策轉向「精準補貼、落實自住、防杜資源錯置」的思維。

陳金萍指出，「青安 3.0」針對各縣市設立房屋總價門檻，對整體房市交易影響不大。根據永慶房產集團統計，自 2025 年以來七都符合各縣市總價門檻的交易占比均超過七成，顯示多數首購族的購屋需求仍在政策適用範圍內，對一般首購族影響相對有限；另一方面，婚育家庭貸款額度獲得提高，亦有助於減輕年輕家庭成家及換屋的資金壓力，政策方向更符合鼓勵居住正義與家庭發展的目標。

此外，陳金萍補充，「青安 3.0」上路後，預估市場交易重心可望進一步聚焦於符合政策門檻的中古屋與中低總價產品，高總價住宅則呈現個案表現，考驗產品的競爭力。不過，政策效果預期將以調整首購需求結構為主，要大幅帶動買氣全面升溫的機會不大。尤其在銀行房貸仍維持審慎授信、央行信用管制持續的情況下，整體房市仍將由自住需求支撐，投資性需求回溫空間有限，未來市場表現將更取決於各區域供需、產品條件及購屋負擔能力等基本面，預估區域分化的趨勢不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，青安 3.0 補貼比 2.0 剛上路時還要划算，青安 2.0 上路時房貸市場地板利率約 2.06%，補貼期間利率為 1.775%，青安 3.0 現在因為整體資金偏向緊縮，一般房貸地板利率約 2.5%，補貼期還拉長到 3+3 年，跟一般房貸相比補貼後利息千萬房貸可省逾 30 萬元，算是相當有感的政策，同時青安 1.0、2.0 都可以適用新規定，照顧到的族群更多。