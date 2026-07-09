鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 12:31

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6 月燈號仍呈現維持衰退黃藍燈，分數上大退步，從前月的 36.5 分，減至 33.2 分，離谷底藍燈只有一步之遙，在追蹤的指標上，新成屋戶數上升，預售屋推案量、來客組數下滑。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，房市不明朗，上半年的新案在 329、520 檔期推完後，6 月進入真空狀態，北台灣預售案總共只推出 100 餘億元量體，較 5 月銳減 600 億元，這是 2019 年初之後就沒看過的單月低量，比疫情還慘，等同回到 2019 年房市熱潮以前的狀態，只有桃園市中壢區 A20 重劃區的 30 多億元新案就居冠，其餘個案都未達 20 億元，其中並不乏少於 10 億元的小案，建商信心明顯低落。

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2026 年 6 月雖然新成屋戶數增，總計也僅新公開 100 多戶，以台北市信義區兒福的先建後售都更案為多，約 50 戶，，畢竟本為小眾產品的成屋案，這一兩年窘況更不見發展前景，出於推案時程彈性少，蓋好就得推出情形下便令數據有所增減，實際上建商規劃都沒有放大量體空間。

需求面的追蹤指標的建案每週平均來客組數、成交組數分數上，先前開案的銷況蜜月期熱潮消退，單周平均來客組數又比上月下修，約 11-12 組，本就在低潮的房市，台灣央行 6 月理監事會議結果再讓政策放寬的希望落空，眼下還進入暴雨時節，老天不幫忙，重挫賞屋興致。

去化困難使待售案數逼近 1600 案，尤其新竹地區與新北市量增較多，前者在今年上半年一波接一波的推出大案，後者則本為全台住宅量體之冠，當前市況沒有快銷的可能性，案量不斷累積，尤其二線品牌與地帶的賣壓大。

陳炳辰表示，當前在房市發展上可觀察是否跟進美國可能的升息，讓央行能在政策有所調整來平衡房貸負擔，不過到時也已經來到年底，且愈接近選舉，政府態度應還是傾向保守，免於觸動高房價敏感神經，而接下來在雙北南港區、板橋區、新店區、中和區、林口區、泰山區，以及桃竹的龜山區、寶山鄉還有指標大案推出，成效有待觀察。