〈房產〉七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻 房仲：首購族購屋受限小

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-17 11:25

「青安 3.0」將依各縣市設定個別總價上限，其中台北市總價上限 3500 萬元、新北市及新竹縣市上限 2500 萬元，其餘縣市則為 2000 萬元。房仲業者根據 2025 年至最新的實價登錄資料統計發現，依總價上限檢視，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過 7 成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近 9 成，顯示在購屋選擇上的限制相當小。

七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻 房仲：首購族購屋受限小。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察各縣市符合「青安 3.0」設定總價上限的交易占比，以台南市 89.6% 最高，其次為桃園市 89.0%、高雄市 88.5%，新北市也達 86.9%；台中市、新竹縣市則分別有 82.8%、82.3%，均有 8 成交易符合「青安 3.0」總價上限，上限設定最高的台北市則也有 74.8% 的交易符合。

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而非七都的其他縣市，則均有逾 9 成落在總價限制內，顯示若未來依方案實施，多數市場交易仍落在「青安 3.0」可適用範圍內，對於首購族群影響不大，且符合精準補貼、落實自住、杜絕資運錯置等政策目標。