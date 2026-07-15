〈房產〉人口紅利支撐板橋、新莊和中和居新北交易熱區 交易占比均逾10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-15 12:41

人口規模向為支撐房市的基本面，人口數多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能相對成熟。房仲業者盤點近一年新北市人口數前 5 名行政區，人口合計超過 206 萬人，占全市逾 50% 人口數，今年 5 區住宅交易量合計達 6872 件，占全市 1 萬 3965 件交易量近 50%，顯示人口紅利有效支撐剛性需求。

人口紅利支撐板橋居新北交易熱區。(鉅亨網記者張欽發攝)

而新北板橋、新莊和中和也爲新新北市房市的交易熱區。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從 2024 下半年開始，受到銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，全台各區交易量普遍降溫，但人口密集區因自住需求穩定，市場韌性相對突出。數據顯示，從新北市人口前五大區的交易量來看，像板橋、新莊及中和區近一年的交易占比均超過一成，三重和新店區的交易占比也落在 8-9% 之間，五區合計占新北市整體交易量 49.3%

先從人口第二多、房價最親民的新莊區來看，陳金萍說明，新莊區擁有新北市第二大人口規模，加上副都心、塭仔圳等重劃區持續開發拓展，以及捷運路網逐漸完善，持續吸引人口移入與住宅需求。而且，隨著新莊副都心商辦聚落逐步成形，企業總部、金融及商業服務業進駐動能持續提升，未來有望攜手板橋區，形成新北兩大商業核心區，吸引更多就業人口遷入，成為支撐當地房市的重要利器。數據顯示，近一年新莊每坪均價為 47.3 萬元，房價為前 5 大區最親民；平均成交面積 35.3 坪，坪數也為相對大的一區。

至於人口最多、交易占比最高的板橋區，陳金萍分析，板橋一直都是新北房市熱區，提供大量的就業機會與擁有活躍的商業活動，又有三鐵共構及市政中心等優勢，兼具商業、交通與生活機能，長期吸引許多自住、在地及高資產族群進駐，當地房市交易表現有一定支撐。從近一年板橋的平均單價來看，每坪均價 59.4 萬元，也是這 5 區中最貴。

而人口第三大的中和區，陳金萍表示，中和區緊鄰台北市，擁有中和新蘆線、環狀線及萬大線等交通建設優勢，加上遠東世紀廣場周邊的商辦與科技園區群聚，提供當地大量的就業機會，使住宅需求穩定，交易量表現也相對穩健。數據顯示，每坪均價 55.1 萬元，是上榜五區中的高價區域。