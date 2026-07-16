鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-16 20:04

為加速推動鐵道產品國產化、提升產業競爭力，交通部鐵道局與財團法人鐵道技術研究及驗證中心及成大能源科技與策略研究中心今 (16) 日共同舉辦「115 年度鐵道產品檢測費用補助說明會」，宣布啟動檢測費用補助計畫。受理申請至明 (2027) 年 3 月底止，符合資格的國內鐵道產品，最高可補助檢測費用 49%，每案每年最高補助新台幣 300 萬元，並可追溯補助今年元月起辦理的檢測案件，加速產品取得認證及導入市場。

鐵道局局長楊正君表示，鐵道產品國產化不只是提升自製率，更重要的是協助國內廠商跨越產品驗證門檻。過去業界普遍反映檢測費用高昂、國內檢測資源不足，增加產品研發及上市成本，因此鐵道局除持續建構國內檢測驗證能量外，今 (2026) 年首度推出檢測費用補助措施，希望降低業者負擔，提升國產鐵道產品市場競爭力。

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為提升檢測服務效率，鐵道局整合鐵研中心、商檢中心、高雄科大、大電力研究試驗中心、車輛研究測試中心、金屬中心、工研院及塑膠中心等 8 家國內專業檢測機構，建立聯合檢測服務機制，由鐵研中心擔任單一服務窗口，提供「一站式」檢測媒合服務，協助業者快速媒合符合國家或國際標準的檢測單位，完善國內檢測驗證環境。

此次活動吸引鐵道營運機構、設備製造商、材料及零組件供應商、設計顧問及學研單位等 200 餘人參與，下午並接續舉行「鐵道車輛材料零組件防火檢測技術研討會」，聚焦鐵道車輛材料及零組件防火性能檢測，分享國際規範發展趨勢及國內自主檢測技術成果。

鐵道局表示，過去部分防火性能檢測須送往國外辦理，不僅費用高昂，檢測時程也較難掌握；隨著國內逐步建立自主檢測能力，可有效縮短驗證時間、降低檢測成本，提升產品驗證效率，也有助強化鐵道安全與國內產業競爭力。

目前補助申請及行政作業由鐵研中心辦理，並同步建置「鐵道產品檢測驗證資訊平台」，提供補助申請、檢測資訊及技術諮詢等服務，補助範圍除交通部推動指定產品新增檢測項目外，也涵蓋國內鐵道營運機構採購案及研發專案所需的產品檢測，提供產業更多元的支援。