鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 14:37

行政院通過新青安 3.0 方案，今 (16）日行政院會拍板將自 115 年 8 月 1 日起正式實施，以減輕負擔、快樂婚育、精準對象及完善機制四大面向推動。新方案在既有基礎下，新增借款人年齡、年所得限制及購屋總價上限，同時大幅提高婚育家庭的貸款額度，並透過跨部會機制強化貸後管理，以落實自住使用並提升資源分配的精準度。

行政院於今通過青年安心成家購屋優惠貸款 3.0 方案，由院長卓榮泰裁示備查，預計於 115 年 8 月 1 日正式上路。此方案延續政府協助無自有住宅者購屋的政策目標，同時為配合台灣人口對策新戰略，特別針對婚育家庭擴大支持力道，在財政部汲取過往經驗後，確立了減輕負擔、快樂婚育、精準對象及完善機制的四大推動面向，總預算經費估算達 422.55 億元。

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與青安 2.0 相比，新青安 3.0 導入更細緻的限制條件，以確保政策資源精準投放在有實際需求者身上。主要新增條件包括：借款人申請時必須未滿 50 歲，且申貸年齡與核貸年限合計不得超過 80；借款人本人年所得總額限制在 200 萬元以下；並針對不同區域設立房屋總價上限，其中台北市為 3500 萬元，新北市及新竹縣市為 2500 萬元，其他縣市則為 2000 萬元。

在支持婚育方面，新青安 3.0 展現高度彈性，結婚 2 年內家庭貸款額度最高提升至 1200 萬元，育有未成年子女者最高更可達 1500 萬元，一般申請者則維持 1000 萬元額度。至於利息補貼部分，所有新舊貸戶均享有滿 3 年的利息補貼，期滿後逐年減少半碼補貼，並最終回歸市場利率。為防杜人頭戶與轉租行為，將持續落實貸前審查與貸後跨部會勾稽，違規者將追回補貼息。

行政院在確保政府資源精準有效運用及支持婚育家庭的目標下，新青安 3.0 新增了以下五大核心條件：