鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-16 11:12

韓國中央銀行「韓國銀行」周四 (16 日) 調升利率，基準利率從 2.5% 上調至 2.75%，為 2023 年 1 月以來首次升息，此決策引發劇烈拋售，南韓綜合指數 (KOSPI) 盤中跌幅擴大至 6.48%，權值股三星電子與 SK 海力士分別重挫逾 8% 及 11%。

南韓央行升息1碼加劇股市賣壓 三星、SK海力士跌逾8%。(圖:shutterstock)

南韓銀行將 7 天期附買回利率調高至 2.75%，符合彭博調查所有經濟學家預期。這項決策也代表南韓央行開啟新的政策周期。自 2024 年底以來，南韓央行曾四度降息，上一次升息是在 2023 年 1 月。

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數月來，韓國央行發出的鷹派信號不斷增強。韓國央行行長申鉉松自 5 月份主持首次政策會議以來反覆強調，通貨膨脹、經濟成長、匯率和金融穩定風險都指向同一政策方向，最大限度地減少了通常會使貨幣政策決策複雜化的權衡取捨。

根據韓國央行分析，維持在 3% 左右的通膨率是此次決定收緊貨幣政策的核心關鍵。上個月韓國消费者物價指數年增率達到 3.2%，遠遠超過韓國央行原先設定的 2% 目標值。

通膨壓力居高不下，主要源於中東戰爭爆發後，國際石油與原物料價格持續攀升。不過，韓國強勁的半導體出口表現帶動了國內經濟持續成長，這也為央行提供了更具彈性的貨幣收緊空間。

申鉉松將於週四稍晚時舉行記者會。投資者將關注政策制定者如何評估強於預期的經濟成長、不斷擴大的通膨壓力以及日益上升的金融穩定風險。