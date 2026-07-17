鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 08:47

受到市場對 AI 帶動的記憶體晶片漲幅過高，加上估值修正的擔憂加劇影響，日本股市週五 (17 日) 遭遇猛烈拋售。日經 225 指數開低走低，跌逾 3% 並跌破 65000 點大關，失守季線支撐，較 6 月 25 日觸及的 72366.34 點高位回落 11%，正式邁向技術性修正，東證指數同步下跌 1.8%，韓股因休市暫未反應此波波動。

科技板塊成為殺盤重心，曾被視為 AI 記憶體最大受惠者的鎧俠股價崩跌尤為慘烈。

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在登頂日本市值最高企業僅一個月後，鎧俠週五早盤最大跌幅達 14%，較上月高點累計重挫 51%，市值蒸發至少 29.5 兆日元 (約 1817 億美元)，直接腰斬，市值排名也從榜首滑落至日本上市公司第四位。

回顧 6 月中旬，受 AI 熱潮推升記憶體與數據儲存需求樂觀情緒帶動，鎧俠今年累計上漲曾超過 600%，市值一舉超越豐田汽車奪下日本第一。

然而，隨著市場開始質疑 AI 相關硬體需求的可持續性與前期漲幅過猛，資金迅速撤離。

鎧俠的急漲急跌，凸顯當前全球科技股正面臨從「題材狂熱」轉向「基本面驗證」的劇烈震盪期，日本 AI 供應鏈的估值修正壓力正全面浮現。



近幾個月來，市場對 AI 態度變得更加謹慎，紛紛拋售與之相關的股票，轉而投資於表現落後的板塊。

分析師依然看好鎧俠，預測其未來一年回報率約為 118%。 此外，預計 10 月東證指數的調整將帶來大規模被動資金流入。