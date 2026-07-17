鉅亨網編譯陳韋廷
受到市場對 AI 帶動的記憶體晶片漲幅過高，加上估值修正的擔憂加劇影響，日本股市週五 (17 日) 遭遇猛烈拋售。日經 225 指數開低走低，跌逾 3% 並跌破 65000 點大關，失守季線支撐，較 6 月 25 日觸及的 72366.34 點高位回落 11%，正式邁向技術性修正，東證指數同步下跌 1.8%，韓股因休市暫未反應此波波動。
科技板塊成為殺盤重心，曾被視為 AI 記憶體最大受惠者的鎧俠股價崩跌尤為慘烈。
在登頂日本市值最高企業僅一個月後，鎧俠週五早盤最大跌幅達 14%，較上月高點累計重挫 51%，市值蒸發至少 29.5 兆日元 (約 1817 億美元)，直接腰斬，市值排名也從榜首滑落至日本上市公司第四位。
回顧 6 月中旬，受 AI 熱潮推升記憶體與數據儲存需求樂觀情緒帶動，鎧俠今年累計上漲曾超過 600%，市值一舉超越豐田汽車奪下日本第一。
然而，隨著市場開始質疑 AI 相關硬體需求的可持續性與前期漲幅過猛，資金迅速撤離。
鎧俠的急漲急跌，凸顯當前全球科技股正面臨從「題材狂熱」轉向「基本面驗證」的劇烈震盪期，日本 AI 供應鏈的估值修正壓力正全面浮現。
近幾個月來，市場對 AI 態度變得更加謹慎，紛紛拋售與之相關的股票，轉而投資於表現落後的板塊。
分析師依然看好鎧俠，預測其未來一年回報率約為 118%。 此外，預計 10 月東證指數的調整將帶來大規模被動資金流入。
不過，如果跌勢加劇，日本散戶的槓桿部位令鎧俠面臨進一步下行風險。 一些投資者認為，股東貝恩資本的退出是半導體週期和該股上漲行情可能接近頂峰的信號。
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