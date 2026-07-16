鉅亨研報 2026-07-16 11:43

一、全球資產配置成新趨勢，009826 搶攻分散投資需求

AI 發展持續推進，加上市場對降息循環的期待升溫，全球股市輪動速度加快，愈來愈多投資人開始重視資產分散配置。即將展開募集的 009826，以全球股票 ETF 為核心概念，布局近 40 個國家、超過 1,000 檔股票，希望讓投資人不再受限於單一市場表現，而能同步參與全球經濟成長機會，也讓 009826 成為近期市場討論度相當高的 ETF 之一。

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二、009826 聚焦全球市場，投資策略有哪些亮點？

009826 追蹤全球大型及中型企業，涵蓋全球約九成可投資市值，從美國科技龍頭到歐洲、日本及新興市場企業皆有機會納入投資範圍。透過全球化布局，009826 希望降低單一國家或產業波動帶來的影響，同時掌握不同市場輪動契機。不過，除了持股廣度之外，這檔 ETF 還有哪些值得留意的特色，成為不少投資人關注焦點。

三、募集倒數，009826 還有哪些投資關鍵值得留意？

對於希望一次完成全球配置的投資人而言，009826 提供了不同於單一市場 ETF 的新選擇，但基金配置邏輯、主要成分股、潛在風險，以及適合哪些投資族群，背後其實還有不少細節值得深入了解。究竟 009826 是否能成為長期資產配置的新工具？答案可能比想像中更值得關注。