鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠先進製程與先進封裝產能滿載，加上成熟製程回溫，單季毛利率、營益率不僅雙雙超越財測，分別達到 67.7%、60.3%，也創下歷史新高，稅後純益約新台幣 7,065 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 27.25 元，也同步締新猷，累計上半年達 49.32 元。
台積電第二季營收 402 億美元，季增 12%，年增 33.7%，折合新台幣達 1 兆 2,703 億 8 千萬元，季增 12%，年增 36%，毛利率 67.7%，季增 1.5 個百分點，年增 9.1 個百分點，營益率 60.3%，季增 2.2 個百分點，年增 10.7 個百分點，稅後純益約新台幣 7,065 億 6 千萬元，季增 23.4%，年增 77.4%，純益率 55.6%，季增 5.1 個百分點，年增 12.9 個百分點，每股盈餘為新台幣 27.25 元，折合美國存託憑證每單位為 4.31 美元。
台積電上半年營收 760.99 億美元，折合新台幣達 2 兆 4,044 億 8,400 萬元，年增 35.6%，毛利率 67%，年增 8.3 個百分點，營益率 59.3%，年增 10.2 個百分點，稅後純益約新台幣 1 兆 2,790 億 4,200 萬元，年增 68.3%，純益率 53.2%，年增 10.3 個百分點，每股盈餘為新台幣 49.32 元，折合美國存託憑證每單位為 7.81 美元。
以第二季銷售金額占比來看，台積電 2 奈米製程佔比 3%，3 奈米製程佔 30%，5 奈米製程佔約 33%，7 奈米製程約 11%，整體先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 的營收達到全季晶圓銷售金額的 77%。
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