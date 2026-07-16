鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-16 09:30

隨著近期機票燃油附加費調降，加上航空公司促銷等利多，帶動出國需求明顯回溫，易遊網觀察，近期機票銷售成長約 25%。

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易遊網說明，近期機票價格已不再高不可攀，部分熱門航點更出現明顯價格回正，東北亞航線率先反映利多，傳統航空的首爾來回票價回到含稅最低 8000 元水位，釜山則約 9500 元，而日本航線同步回降，飛沖繩來回含稅 9200 元，福岡、名古屋、熊本，甚至近期復飛的富山等二線潛力航點，最低含稅 11000 元起。

東南亞方面，曼谷、胡志明市和河內的來回票價約落在 8000-9000 元區間，

長榮航表示，即日起至 7 月 31 日舉辦「涼夏漫遊」限時優惠，凡購買 2026 年 12 月 31 日前從台灣地區出發指定航線，即享有超值優惠票價。

長榮航規劃，桃園 - 宿霧來回最低只要 4540 元起 (未稅)、桃園 - 曼谷來回最低 5238 元起 (未稅)、桃園 - 釜山來回最低 6137 元起 (未稅)，避暑不能錯過的桃園 - 布里斯本來回最低也只要 17024 元起 (未稅)；桃園 - 香港之旅來回只要 3244 元起 (未稅)。

而長榮航美國航線也有優惠，桃園 - 西雅圖來回最低 26315 元起 (含稅)；日本航線中，桃園 - 神戶來回最低 8957 元起 (未稅)、桃園 - 青森來回最低只要 11196 元起 (未稅)。