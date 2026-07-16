鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 15:55

南韓檢方周三 (15 日) 以涉嫌違反《公平交易法》、操縱半導體零組件價格為由，突襲搜查全球記憶體介面晶片龍頭瀾起科技在韓辦公室，同日被查的還有日本瑞薩電子與美國 Rambus 在韓辦公室。

上述消息曝光後，瀾起科技 (688008-CN)(06809-HK)今 (16) 日在 A 股與 H 股股價劇烈震盪，在 A 股大幅收低 16.44% 至人民幣 211.13 元，一度重挫逾 20%，市值縮水至約 2546 億元，H 股跌幅一度擴大至逾 24%。

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瀾起科技董秘辦相關人員今日回應表示，正了解具體情況，公司一貫堅持合規經營，將積極配合調查，當前公司運作正常。

根據據韓媒報導，檢方懷疑上述三家企業在向三星電子、SK 海力士等客戶供貨時涉嫌事前串通定價。

根據 Frost & Sullivan 數據，2024 年全球記憶體介面晶片市場規模約 11.68 億美元，具備 DDR4/DDR5 量產能力的僅瀾起、瑞薩與 Rambus，合計市佔率超 93%，其中瀾起以 36.8% 居首，瑞薩約 36%，Rambus 約 20.5%。

瀾起科技同時是 JEDEC 董事會成員，深度參與 DDR5 等國際標準制定，2025 年營收達 54.56 億元，淨利 22.36 億元，毛利率 62.2%。

作為 AI 伺服器與算力基礎設施關鍵零件供應商，南韓此次反壟斷調查引發市場對海外合規風險與供應鏈穩定性的擔憂。