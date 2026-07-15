鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-16 06:20

SpaceX 周三盤中一度跌至 132.75 美元，創歷史新低，並跌破 135 美元的 IPO 發行價，最終收在 135.27 美元。

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SpaceX 於 6 月 12 日掛牌首日以 150 美元開盤，6 月 16 日一度觸及 225.64 美元的歷史高點，此後股價便持續承受壓力。

目前 SpaceX 股價已較歷史高點下跌超過 30%，今年以來則下跌約 12%。對於那些眼看 SpaceX 在 IPO 前幾個月於私人市場估值一路飆升的投資人而言，這樣的股價表現無疑是個打擊。

話雖如此，華爾街多數分析師仍看好 SpaceX，主要原因在於公司旗下多項看似不同、實際上卻能彼此串聯的業務，包括火箭發射、衛星寬頻、衛星直連手機服務、地面及最終將部署於軌道上的資料中心，還有 AI 相關產品。

根據 Yahoo Finance 分析師資料，華爾街 31 名分析師中，有 27 人給予 SpaceX 買進或強力買進評級，平均目標價為 242 美元。

Needham 是最新發表看法的機構之一。該機構維持 SpaceX 的買進評級，同時將目標價從 200 美元上調至 250 美元。

顯然華爾街對 SpaceX 股票的估值，與目前市場給出的價格之間存在明顯落差。

就可能推動股價的催化劑而言，除了預計在 8 月中旬公布的財報外，SpaceX 明晚也將迎來一項重要的短期里程碑。

SpaceX 將於周四晚間進行 Starship 火箭第 13 次試飛。該火箭是有史以來體積最大、推力最強的火箭。這次將是 Starship 第三代版本 (Version 3) 的第二次發射。這款體積更大、性能更強的設計，在不到兩個月前才首次亮相。

在今年 5 月的上一次發射中，超重型推進器 (Super Heavy) 在分離過程中被推至非預期位置，因而受到熱損傷，之後部分引擎未能重新點火，導致推進器返航失敗並最終損失。

SpaceX 自 2023 年以來持續進行 Starship 的發射與改良。這款運載工具仍是公司未來重型發射、衛星部署，以及最終前往月球與火星計畫的關鍵。