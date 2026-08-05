鉅亨網新聞中心 2026-08-05 17:00

人工智慧（AI）浪潮持續推升半導體產業價值鏈，一個過去不存在於官方市場分類的新興投資板塊正在快速成形，投資圈將其命名為「Memi」。雖然它沒有專屬的股票代碼，卻正在高達7,000億美元的AI基礎設施建設熱潮中瘋狂吸金，成為牽動全球資本市場的神經中樞。

AI需求引爆記憶體革命 3兆美元「Memi」新勢力崛起。(圖:shutterstock)

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放眼全球，大部分的高階記憶體晶片供應幾乎全數掌握在三家指標廠手中：美國的美光科技、韓國的SK海力士以及南韓三星電子。

受惠於這波前所未有的AI需求，這三家公司的市值如今皆已達到或突破1兆美元大關，且股價仍在強勢攀升。

然而，對一般投資人而言，必須高度警覺的是，「Memi」板塊的影響力早已外溢至美國小型股基金、國際股票基金以及新興市場基金等多元類股。

這意味著，一個看似分散配置、風險已經受到控制的投資組合，其對Memi板塊的實際曝險程度，可能遠遠超出投資人的預期。

儘管相關概念股一路飆漲，但若科技巨頭未來幾季削減資本支出，板塊行情也可能迎來一波劇烈的修正。考量到近期科技股的震盪表現，這種回檔壓力或許已經悄然展開。

結合記憶體與半導體 成為AI浪潮最新風向球

「Memi」這個稱呼源自資產管理公司哈伯資本日前舉行的年中投資人展望說明會。哈伯資本多元資產解決方案主管斯賓塞·勒納（Spencer Lerner）證實，將存儲與半導體組合成「Memi」完全是有意為之，因為如今的存儲晶片已經成為整個半導體領域的核心風向標。

勒納指出，在眾多AI受惠板塊中，半導體股今年的漲幅可謂一飛沖天。無論是記憶體晶片、電源晶片、類比晶片還是運算晶片，今年的表現都極為亮眼，其漲幅甚至全面蓋過了俗稱「美股七雄」的科技巨頭。

在過去的AI熱潮中，市場目光多半聚焦於輝達的繪圖晶片，但如今記憶體晶片已逐漸成為鎂光燈下的全新焦點。

供需失衡價格堅挺 定價優勢至少延續2年

眾所周知，輝達的高效能晶片在運行大型AI模型時，必須搭配被稱為DRAM的主力記憶體晶片，負責支撐模型訓練所需的龐大資料吞吐。

哈伯資本在報告中指出，DRAM報價依然保持高度堅挺，且記憶體晶片的供應增量在2028年以前很難形成實質影響。

美光執行長桑賈伊·梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）在第三季財報說明會上直言，市場對AI儲存頻寬的需求可說「永無止境」。

美光也憑藉著極度稀缺的產品定價能力賺得盆滿缽滿，單季營收衝上415億美元，季增74%，年增高達346%。其中，DRAM業務收入更創下313億美元的歷史新高，年增343%，占當季總營收的76%。

此外，朗希爾投資於今年4月推出了全球首檔專注於記憶體晶片領域的ETF產品「DRAM」，其前三大重倉股正是美光、SK海力士和三星。

該檔ETF上市未滿一年，累計報酬率已高達162%，今年6月高峰期甚至一度觸及180%，足見市場熱度之高。

牽一髮動全身 悄悄綁架全球多元資產市場

「Memi」雖然聽起來像是一個有趣的非正式板塊稱呼，但這些記憶體晶片企業正對公募股權市場產生切實的骨牌效應，把原本趨勢毫無關聯的市場板塊緊密交織在一起。

勒納分析，今年美國小型股、新興市場股票以及美國以外已開發市場股票的表現全面跑贏美國大盤，而這三大板塊的上漲動能，最終都可以追溯至同一批記憶體晶片企業。

勒納強調，這波上漲主要源自於企業獲利的真實成長，而非投資人單純願意支付更高的本益比，目前韓國和台灣股票已占該指數高達51%的比重。

這樣的現象也同步發生在其他海外市場。在涵蓋歐洲、澳洲和遠東地區的美國以外已開發市場中，MSCI指數近一年上漲20.8%，絕大部分漲幅由日本貢獻。

同期，MSCI日本指數更大漲29.5%，主要歸功於日本本土的晶片設備製造商與記憶體晶片企業，包括東京電子以及前身為東芝儲存業務、於2017年獨立營運的鎧俠。

即便在過去表現平淡的小型股領域，AI概念也強勁拉動了股價。MSCI小型股指數近一年上漲30.2%，其第一大成分股便是生產基於快閃記憶體的高效能記憶卡的閃迪。

勒納總結道，今年股市的絕大部分邏輯，其實都可以概括為三個核心問題：瓶頸在哪裡？超大規模雲端服務商和新興雲端廠商的資金流向了何處？誰是這條資金鏈條下的最終受益方？只要理解這套邏輯，就能輕鬆讀懂今年絕大部分的股票表現。

擺脫傳統景氣循環 或是終究難逃歷史宿命

當然，記憶體晶片市場一向是著名的強烈景氣循環產業，過去歷經多輪繁榮與大衰退的洗禮。

當各大廠為了滿足龐大需求而持續擴充產能時，往往會因最終供給過剩而導致晶片價格崩跌。

不過，在AI基礎設施建設帶來的空前投資規模支撐下，加上市場深信更強大的AI模型將徹底改寫商業規則，讓許多看多者樂觀認為，記憶體晶片市場或許將徹底擺脫過去的週期魔咒。