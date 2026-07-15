鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-15 16:00

敦吉 (2459-TW) 今 (15) 日公告第二季自結，受惠三大事業動能全面啟動，尤其通路事業獲利大增，帶動整體營運成長，也抵消子公司股利匯回影響，單季稅後淨利 1.85 億元，季增 24%，年增 19%，每股稅後純益 1.78 元，創歷年同期新高，也改寫 15 個月來高點，累計上半年達 3.19 元。

敦吉第二季營收 13.37 億元，季成長 7%，年成長 13%，毛利率 29.59%，季減 0.92 個百分點，年增 4.12 個百分點，營益率 16.49%，季增 1.54 個百分點，年增 4.2 個百分點，稅後淨利 1.85 億元，季增 24%，年增 19%，每股稅後純益 1.78 元，創歷年同期新高。

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敦吉上半年營收 25.84 億元，年增 10%，毛利率 30.02%，季增 5.21 個百分點，營益率 15.74%，年增 4.47 個百分點，稅後純益 3.34 億元，年增 12%，每股稅後純益 3.19 元。

敦吉第二季以通路事業群成長力道最為強勁，在比較基期較低下，第二季獲利成長顯著，季成長 225%，年成長 153%，增幅居三大事業群之冠。

觀察上半年整體營運表現，敦吉製造事業群仍為推升營收及獲利的主要成長引擎。受惠於營收較去年同期成長 23%，其中音圈馬達產品銷售成長率超過 41%，憑藉其高毛利事業特性，營收成長同步放大獲利效益，合併營業利益年增 54%，本業獲利顯著拉升。製造事業群對集團整體獲利貢獻占比約 7 成，展現高毛利事業布局效益，寫下上半年高獲利表現。