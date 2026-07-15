〈焦點股〉亞洲生技大會登場加持 生技股王藥華藥漲停率類股勁揚

亞洲生技大會今天登場，今年以「AI 整合力」為主軸，AI 科技提供全新的加速整合能力，以新藥開發來看，AI 可支援新藥開發，可進一步降低成本、縮短開發時程。

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藥華藥旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，除用於紅血球增多症 (PV) 的全球銷售動能強勁，用於原發性血小板過多症 (ET) 的美國藥證，也有望於 8 月取得。另外，應用在原發性骨髓纖維化 (PMF) 的全球臨床三期試驗 (HOPR-PMF) 已收案完成，預計 2028 年完成試驗，並於 2028 年中申請藥證。