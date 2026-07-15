〈焦點股〉亞洲生技大會登場加持 生技股王藥華藥漲停率類股勁揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
亞洲生技大會今 (15) 日登場，帶動上市生技類股走揚，漲逾 5%，包括生技股王藥華藥 (6446-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 及沛爾生醫 - 創 (6949-TW) 紛紛亮燈漲停，其他如保瑞 (6472-TW)、美時 (1795-TW) 等生技股也都上漲。
亞洲生技大會今天登場，今年以「AI 整合力」為主軸，AI 科技提供全新的加速整合能力，以新藥開發來看，AI 可支援新藥開發，可進一步降低成本、縮短開發時程。
藥華藥今天早盤以 1235 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 1320 元，排名千金股第 38 名，收復 5 日線及月線，排隊委買單約 300 張，成交量則超過 2000 張。
藥華藥旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，除用於紅血球增多症 (PV) 的全球銷售動能強勁，用於原發性血小板過多症 (ET) 的美國藥證，也有望於 8 月取得。另外，應用在原發性骨髓纖維化 (PMF) 的全球臨床三期試驗 (HOPR-PMF) 已收案完成，預計 2028 年完成試驗，並於 2028 年中申請藥證。
ABC-KY 則漲停鎖住 26.15 元，受惠人體醫療診斷與動寵物兩大核心應用帶動，體外診斷測試與核心平台 (BMB) 銷售額大幅成長，推升今年上半年累計營收達 4.27 億元，年增超過 8 成。
另外，神隆 (1789-TW)、禾榮科 (7799-TW) 漲逾 4%，國光生 (4142-TW)、保瑞、全福生技 (6885-TW) 漲逾 3%，泰宗 (4169-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、永笙 - KY(4178-TW) 及美時也都有 1 至 2% 漲幅。
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