鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 18:01

上市金控 2026 年 6 月自結獲利全數出爐！受惠台股交投熱絡、日均量頻頻破兆，以及各大壽險在高檔精準實現股票利得，13 家上市金控單月合賺約 735 億元，較上月略減，不過，上半年累計獲利狂飆至 4408.75 億元，年增 1 倍，不僅刷新歷史同期紀錄，更有多家金控只花半年就賺贏去年全年。其中，國泰金奪下單月獲利王寶座，而富邦金仍是累計獲利與 EPS 雙冠王。

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富邦金 (2881-TW) 上半年累計稅後純益達 973.4 億元，年增 89.6%，EPS 為 6.67 元，創歷史同期新高，穩坐累計獲利與 EPS 「雙冠王」。前 6 月本期淨利加計 FVOCI 權益工具稅後處分利益達 1884.1 億元，超越歷年度獲利表現，總計 EPS 為 13.17 元。

國泰金 (2882-TW) 上半年累計稅後純益達 765.2 億元，年增 67.26%，EPS 為 4.95 元。若加計 FVOCI 股票處分損益，上半年對保留盈餘影響數高達 1659 億元，同樣創下歷史新高。國泰人壽今年以來整體淨值大幅提升逾 4500 億元至 9597 億元，淨值比逾 11%，雙雙刷新歷史新高。

中信金 (2891-TW) 上半年累計稅後純益 395.37 億元，年增 10.31%，EPS 為 1.96 元。旗下中信銀行因放款與財管手續費收入大增，上半年大賺 311.78 億元，續創歷史同期新高。

今年上半年台股在 AI 與半導體題材引領下，交易量頻創歷史新高，使得金控旗下的證券子公司獲利大爆發。龍頭元大證券上半年大賺 245.28 億元 (年增 155%)，助攻元大金上半年獲利衝上 365.72 億元，一舉超越去年全年。

凱基證券上半年大賺 179.36 億元，年增率高達 383%。此外，富邦證券、永豐金證券、國泰證券、國票證券等獲利均創歷史同期新高，其中國票證券因基期與自營操作卓越，上半年獲利較去年同期狂飆 18.6 倍。

儘管台股 6 月走勢震盪，多數壽險公司仍把握高檔積極處分股票利得。富邦金揭露透過 FVOCI 之股票處分損益，6 月金控合計 197.3 億元，累計前 6 月達 910.7 億元；凱基人壽 6 月實現股票利得約 93.4 億元，上半年累計實現股票利益逾 393 億元。國泰人壽更受惠於半年一度的不動產鑑價增值折舊撥回，以及過往累積的 CSM 穩定釋出，單月稅後大賺 113.7 億元，加計 FVOCI 股票處分損益，累計前 6 月對保留盈餘影響數已突破 1300 億元。

除了壽險、證券獲利大爆發，各家銀行也因存放款規模擴張與財富管理熱絡，為金控提供穩健的支撐。例如中信銀行上半年獲利 311.78 億元 (年增 12%)、國泰世華銀行 269.9 億元 (年增 15%)、台北富邦銀行 257 億元 (年增 32%)，均改寫歷史新高，其中財富管理手續費收入成長幅度普遍高達 3~4 成以上。

展望下半年，7、8 月將是各家壽險股息入帳的旺季，但 7 月以來美台股市回檔修正，全球金融市場仍將面臨通膨升溫、聯準會貨幣政策動向及地緣政治等變數。壽險業如何在股債震盪中靈活調整資產配置，將是下半年能否維持獲利高基期的關鍵。