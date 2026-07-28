鉅亨網記者魏志豪 台北
封測大廠力成 (6239-TW) 與旗下超豐 (2441-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠客戶需求升溫、平均售價向上以及稼動率提升等，營運呈現三率三升，單季稅後純益達 22.19 億元，季增 20.3%，年增 131.1%，每股稅後純益 3 元，雙雙創下兩年半新高，累計上半年達 5.5 元。
力成第二季營收 231.16 億元，季增 8.45%，年增 27.99%，毛利率 21.8%，季增 2.4 個百分點，年增 5.9 個百分點，營益率 15.3%，季增 2.3 個百分點，年增 5.1 個百分點，稅後純益 22.19 億元，季增 20.3%，年增 131.1%，每股稅後純益 3 元。
力成上半年營收 444.3 億元，年增 32.41%，毛利率 20.7%，年增 4.3 個百分點，營益率 14.2%，年增 4.1 個百分點，稅後純益 40.63 億元，年增 90.3%，每股稅後純益 5.5 元。
以上半年營收區分，力成仍以封裝為大宗，佔比達 66%，測試佔 23%，SiP / 模組約 11%；以產品別區分，DRAM 佔比 19%、NAND 佔比 28%、SiP / 模組佔 11%、邏輯約 42%。
超豐上半年營收 100.06 億元，年增 21.8%，毛利率 24%，年增 2.7 個百分點，營益率 20.1%，年增 2.6 個百分點，稅後純益 16.92 億元，年增 58.6%，每股稅後純益 2.98 元。