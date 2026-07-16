日電貿Q2純益創新高年增逾6倍 EPS3.16元

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日電貿近期股價隨著被動元件族群回檔，今日下跌逾 7%、收在 209 元，自 7 月以來已下跌 35.2%，把 6 月的漲幅全數回吐，若以 6 月下旬所創下的歷史新高價 365 元來看，修正幅度更逾 4 成。