日電貿Q2純益創新高年增逾6倍 EPS3.16元
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (16) 日公布第二季稅後純益 9.09 億元，創歷史單季新高，季增近 9 成，年增 6.6 倍，每股純益 3.16 元；合計上半年稅後純益約 13.89 億元，年增約 296%，每股純益約 4.86 元。
日電貿 6 月營收 16.81 億元，月增 3%、年增 32%，自結純益 5.96 億元，年增 15.5 倍，每股純益 2.07 元；第二季營收 51.53 億元，季增 14.7%、年增 26.7%；上半年營收 96.46 億元，年增 22.7%。
日電貿近期股價隨著被動元件族群回檔，今日下跌逾 7%、收在 209 元，自 7 月以來已下跌 35.2%，把 6 月的漲幅全數回吐，若以 6 月下旬所創下的歷史新高價 365 元來看，修正幅度更逾 4 成。
基本面來看，日電貿看好，AI 需求強勁持續帶動高階 MLCC 與鋁質、鉭質電容等產品交期拉長，預計下半年到明年缺口將持續擴大，除了營收成長外，在產品組合優化下，公司毛利率也會隨之提升。
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