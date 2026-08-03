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展望下半年，崇越看好，隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，帶動相關材料與廠務工程需求，公司持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化佈局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，全年營運規模與獲利表現有望在高基期上，繼續再締新頁。