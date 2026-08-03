鉅亨網記者魏志豪 台北
材料通路大廠崇越 (5434-TW) 公布第二季財報，受惠全球 AI 與高效能運算 (HPC) 引爆，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，單季營收首度突破 200 億元大關，歸屬母公司業主淨利高達 15.4 億元，每股盈餘達 7.92 元，雙雙創下歷史新高。
崇越第二季營收 208.3 億元，季增 12.3%，年增 22.6%，創下單季新猷，毛利率 13.5%，季減 0.1 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 7.1%，季減 0.6 個百分點，年增 1.1 個百分點，歸屬母公司業主淨利高達 15.4 億元，季增 16%，年增 67.8%，每股盈餘 7.92 元。
崇越今年上半年營收 393.6 億元，年增 20.2%，毛利率 13.5%，年增 1 個百分點，營益率 7.4 個百分點，年增 0.8 個百分點，歸屬母公司業主淨利 28.6 億元，年增高達 54.2%，每股盈餘達 14.79 元。
展望下半年，崇越看好，隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，帶動相關材料與廠務工程需求，公司持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化佈局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，全年營運規模與獲利表現有望在高基期上，繼續再締新頁。
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