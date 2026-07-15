鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 18:32

《紐約郵報》報導，在伊朗多次攻擊船隻並阻礙航運後，波斯灣產油國正規劃興建新的輸油管線與港口，以繞過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)。

隨著戰爭進入第五個月，這些計畫旨在降低德黑蘭對這條重要航道的影響力。過去，全球約 20% 石油都經由荷姆茲海峽運輸。

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伊朗已堅稱將對通過海峽的船隻收取通行費，相關成本可能高達數百億美元。在某些情況下，伊朗甚至向每艘油輪收取數萬美元的「保護費」。

阿拉伯聯合大公國與伊拉克目前已有兩項相關工程正在進行，沙烏地阿拉伯也在考慮自己的計畫，而杜拜則尋求興建一座新港口，以進一步降低對荷姆茲海峽的依賴。

高盛分析師 Alexandra Paulus 周一向投資人表示，到 2027 年底，新增輸油管線的運輸能力應足以轉移戰前波斯灣石油出口量的 45%。

鑒於中東地區的輸油管工程可以快速推進，高盛估計，到 2028 年底，每日繞過荷姆茲海峽運輸的石油量可能達到 730 萬桶，使波斯灣約 60% 石油出口不再受到海峽局勢影響。

阿聯備受關注的東西輸油管線 (West-East Pipeline) 工程目前已完成約 50%。阿布達比王儲 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed 已下令在 2027 年前完成工程。這條全長 252 英里 (約 406 公里) 的輸油管完工後，將與富查伊哈 (Fujairah) 輸油管線平行運行，並使阿聯的陸上石油運輸能力增加一倍，達到每日 360 萬桶。

阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 負責人 Sultan Al Jaber 表示，伊朗戰爭證明，杜拜推動相關工程、讓更多全球石油供應擺脫海峽限制的方向是正確的。

Jaber 今年 5 月向大西洋理事會 (Atlantic Council) 表示，「目前全球仍有太多能源必須經過太少的交通瓶頸。這正是阿聯十多年前決定投資基礎設施、繞過荷姆茲海峽的原因。」

伊拉克正在推動一項規模更龐大的工程——全長 435 英里 (約 700 公里) 的巴斯拉—哈迪沙輸油管線(Basra-Haditha pipeline)。該管線未來將與約旦、敘利亞及土耳其連接。這條輸油管每日可運輸 250 萬桶石油。伊拉克總理 Mohammed Shia al-Sudani 稱，這項工程將有助於保護該國石油出口，避免受到區域局勢動盪影響。

根據伊拉克石油部資料，工程已於 5 月初正式動工，政府為該項目編列約 15 億美元預算。該計畫最初於 2024 年獲批准，但目前尚未確定完工時間表。

沙烏地阿拉伯也正考慮擴大通往紅海 (Red Sea) 的原油輸油管線運輸能力，目標提高至每日 900 萬桶。知情人士表示，沙國目前正與鄰國就相關計畫進行初步討論。

除了輸油管工程外，據《金融時報》報導，阿聯也計劃在荷姆茲海峽阿拉伯海 (Arabian Sea) 一側興建一座新港口及貨櫃碼頭，讓更多商品能在不經過荷姆茲海峽的情況下進口至該地區。

這座港口未來可能與阿聯最具代表的傑伯阿里港 (Jebel Ali) 形成競爭，並進一步降低該國對荷姆茲海峽的依賴。

儘管中東各國正加速採取措施，以降低荷姆茲海峽航運受阻所造成的衝擊，但仍無法完全消除伊朗在該地區的影響力。目前每日仍有約 700 萬至 900 萬桶原油及成品油必須依賴這條水道運輸。