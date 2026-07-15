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〈台股盤後〉股王、權王雙拳出擊 大漲893點收45631點站回5日線

鉅亨網記者吳承諦 台北

台股今 (15) 日開盤隨即上漲 112.74 點，以 44,850.69 點開出。盤中在記憶體、高價股及半導體等電子族群全面點火下，指數一路上揚攻高，最高大漲 1,130.65 點至 45,868.6 點。中場收 45631.59 點，上漲 893.64 點，站回 5 日線，成交量 9840.81 億元。

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〈台股盤後〉股王、權王雙拳出擊 大漲893點收45631點站回5日線。(圖：shutterstock)

權值股全面走揚，台積電 (2330-TW) 法說會明日登場，今日股價走揚，上漲 20 元，漲近 1%；聯發科 (2454-TW) 上漲 80 元，漲約 2%，收 374 元，鴻海 (2317-TW) 終場漲約 2%；台達電 (2308-TW) 漲近 2%；日月光投控 (3711-TW) 漲約 7% 。


股王信驊股價從 6 月下旬的 19880 點歷史高點一路走低，今天展開反彈，盤中一度觸及漲停，7 月以來跌幅縮至 15.73%，並帶動千金股幾乎全面上漲，儘管信驊未能鎖住漲停作收，但終場千金股仍有印能 (7734-TW) 、光聖 (6442-TW) 、南電 (8046-TW) 、藥華藥 (6446-TW) 、萬潤 (6187-TW) 、沛爾生醫 - 創 (6949-TW) 等 5 檔漲停作收。

美光及海力士走揚，帶動台股相關概念股反彈。指標股力積電 (6770-TW) 與華邦電 (2344-TW) 攜手亮燈漲停，ㄝ旺宏 (2337-TW) 與南亞科 (2408-TW) 亦雙雙漲逾 5%。矽晶圓大廠中美晶 (5483-TW) 同樣在買盤瘋搶下攻上漲停板，收在 278 元。

ABF 載板依舊為資金主流，載板龍頭南電 (8046-TW) 漲停，欣興 (3037-TW) 漲約 8%，景碩 (3189-TW) 漲約 3%。

千金股重回資金懷抱，股王信驊 (5274-TW) 亮燈漲停，收在 14,280 元；股后穎崴 (2059-TW) 漲逾 7%，突破 8600 元大關；穎崴 (6515-TW) 漲約 3%。


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台積電2440+0.83%
力積電76.1+9.97%
川湖8500+6.32%
信驊13900+7.05%
景碩845+4.97%
欣興936+7.09%
中美晶278+9.88%
南亞科481+7.37%
旺宏148.5+6.45%
華邦電180.5+9.73%
沛爾生醫-創1025+9.63%
聯發科3740+2.19%
萬潤1080+9.64%
藥華藥1320+10.0%
南電1415+9.69%
光聖1430+9.58%
印能科技3045+9.93%
日月光投控683+6.55%
台達電1890+1.89%
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