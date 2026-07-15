〈台股盤後〉股王、權王雙拳出擊 大漲893點收45631點站回5日線

台股今 (15) 日開盤隨即上漲 112.74 點，以 44,850.69 點開出。盤中在記憶體、高價股及半導體等電子族群全面點火下，指數一路上揚攻高，最高大漲 1,130.65 點至 45,868.6 點。中場收 45631.59 點，上漲 893.64 點，站回 5 日線，成交量 9840.81 億元。