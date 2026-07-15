鉅亨研報 2026-07-15 08:10

昨日（7/14）台股開低走低重挫，加權指數下跌 -1.42%（-642.57 點），收在 44,737.95 點，成交量放大至 1.23 兆元。三大法人合計賣超 753.60 億元，其中外資賣超 518.92 億元、投信買超 148.24 億元。櫃買指數下跌 -2.97%，收 407.41 點。盤面上以光固化材料、飛機零組件及記憶體製造等抗跌與防禦型族群相對強勢，MLCC 與被動元件、銅箔基板及半導體封測等板塊則承壓修正。

一、盤勢分析

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昨日台股補跌費半指數大跌的衝擊，開盤即摜破 5MA 與 10MA，盤中更一度暴跌逾千點下探 44,310 點。但受惠於投信護盤買盤進駐，尾盤展現強大拉抬力道，使跌幅大幅收斂，終場收在 44,737.95 點。目前大盤呈現「外資大砍、投信大買」的土洋對決格局，尾盤雖見收腳且量能放大到 1 兆元以上，但後市仍需觀察明日能否放量重回短期均線上。

二、強勢產業

・光固化材料（防禦避險）：在大盤崩跌之際，受惠於半導體與高階光顯影材料需求穩定及防禦特質吸引資金進駐。代表個股雙鍵（4764）逆勢放量大漲 +9.59%、收 331.5 元，永光（1711）小跌 -0.12%、收 41.85 元，三晃（1721）小跌 -0.43%。

・飛機零組件（軍工航太）：受惠於全球航運復甦及民航維修剛性需求，加上國防與無人機政策支持，亞航（2630）狂飆漲停 +9.88%、收 62.3 元，千附精密（6829）同步大漲 +9.85%、收 256.5 元，漢翔（2634）逆勢收漲 +5.17%。

三、弱勢產業

・ MLCC 與被動元件（估值修正）：面臨前期漲多後的技術面回檔與獲利回吐，華新科（2492）重挫 -6.92%、蜜望實（8043）重挫 -6.97%、國巨 *（2327）下跌 -4.66%。

・銅箔基板（高檔調節）：AI 伺服器升級利多已被市場部分消化，高位階面臨獲利了結，台燿（6274）重挫跌停 -10.00%、收 1,395 元，台光電（2383）下跌 -3.02%，聯茂（6213）下跌 -3.06%。

四、大戶投選股