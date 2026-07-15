鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-15 16:17

東元 (1504-TW) 日本子公司 TECO Japn(TEJ) 今 (15) 日起至 7 月 17 日，參與「日本台灣形象展」，展示機器人關節模組、電動載具動力系統，以及高酬載商用無人機動力系統等產品，其中，首度亮相 TJM Series 全系列機器人關節模組，積極拓展日本智慧製造、電動載具與低空經濟市場商機。

東元攻日本智慧動力商機，首度亮相TJM Series機器人關節模組。(圖：東元提供)

總經理高飛鳶指出，日本為東元海外布局重要據點，透過展會展示智慧動力解決方案，以提升品牌在日本市場的能見度，並與當地夥伴深化交流，開拓更多合作機會。

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東元於展會中首度展示 TJM Series 全系列機器人關節模組，TJM Series 涵蓋 5 款尺寸規格，額定扭矩範圍自 17Nm 至 361Nm，峰值扭矩最高可達 484 Nm。其中，最輕機種重量僅 0.7 公斤，可依不同機器人型態與應用需求彈性配置，廣泛應用於人形機器人、四足機器人及智慧自動化設備。

電動載具動力系統方面，東元展出自主開發的新一代 T Power Pro 400kW 扁線油冷直驅馬達，最高輸出功率可達 400kW，效率突破 97.5%，相較傳統馬達體積縮小逾 30%，具備高效率、高功率密度及輕量化等優勢。T Power Pro 400 kW 扁線油冷直驅馬達採用「一平台、多應用」設計，可因應頻繁起停、高速巡航及長坡道行駛等不同運行需求，特別適用於電動巴士及大型商用車。