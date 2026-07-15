鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 11:34

美國 6 月 CPI 低於市場預期，降低聯準會 7 月升息的可能性，加上川普宣布取消荷姆茲海峽通行費，激勵美股四大指數 14 日全面收紅，帶動台股今 (15) 日重啟多頭攻勢，盤中勁揚近 900 點，主動式台股 ETF 表現更為強勢，其中主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 盤中漲幅逾 4%，主動復華台灣未來 50(00991A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW) 及主動富邦台灣龍耀 (00905A-TW) 也緊追在後。

法人表示，今天盤面由記憶體、PCB 族群領軍上攻，半導體、光通訊等類股同步反彈。另一方面，台積電法說會將於明日登場，先前公布的營收表現已驗證 AI 需求持續擴大，若法說會釋出的營運展望符合甚至優於市場預期，不僅可進一步印證 AI 需求強勁，也有助支撐 AI 相關族群後市表現。

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00995A 經理人張書廷表示，先前市場評價修正，主要來自地緣政治風險升溫，以及投資人對 AI 變現能力產生疑慮。然而，這類消息幾乎每隔一段時間便會出現一次，但從台積電的營運表現，以及全球大型雲端服務業者持續增加資本支出來看，都顯示 AI 需求依舊強勁，且仍處於持續擴大的趨勢之中。

張書廷指出，儘管市場短線因漲多而出現評價修正，但企業基本面並未出現惡化跡象，因此後續仍具反彈機會。他認為，台灣加權指數在 9 月底前挑戰更高點的機會仍在，建議投資人可透過逢低布局或定期定額方式參與市場成長。

展望後市，張書廷表示，在 AI 技術持續升級、需求不斷擴大的帶動下，仍看好半導體、散熱等核心受惠族群，以及受供需吃緊帶動報價上漲的記憶體、PCB 等產業，相關類股可望持續受惠於 AI 長期成長趨勢。