鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 19:34

在全球晶圓廠與科技巨頭同步擴張產能的帶動下，半導體設備需求持續升溫。雖然外資券商普遍看好半導體族群後市表現，但 7 月以來晶片股震盪加劇，也拖累在台掛牌的半導體相關 ETF 表現。根據 CMoney 統計至 7 月 16 日止，九檔半導體 ETF 近一周表現中，僅中信上游半導體 (00941-TW) 上漲，漲幅為 1.5%，其餘產品皆呈現下跌。

若觀察布局海外市場的半導體 ETF，日本半導體為題的 ETF 表現相對佳，跌幅不到 1%，國泰費城半導體 (00830-TW) 跌幅為 1.1%；若是台灣半導體 ETF，中信關鍵半導體 (00891-TW) 跌幅較少，僅下跌 1.3%。

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全球光刻機龍頭艾司摩爾 (ASML) 第二季獲利優於市場預期，並同步上修全年營運展望，為今年以來第二度調高財測。ASML 預估，今年全年營收將達 430 億至 450 億歐元，明顯高於市場原先預估的 394 億歐元；市場高度關注的毛利率預測區間，也由原先的 51% 至 54%，上調至 54% 至 56%。這不僅反映市場需求持續增加，也顯示其產品組合優化與定價能力正出現顯著提升。

中信上游半導體 ETF 經理人葉松炫表示，在半導體產業中，需求強勁但營收認列相對滯後屬於常態現象。從目前訂單能見度持續延伸來看，未來兩年產業仍具成長動能。現階段市場面臨的關鍵問題並非訂單是否存在，而是產能能否滿足強勁需求，因此後續將持續關注相關企業的交貨與執行能力。

此外，ASML 管理層對 2027 年至 2028 年的訂單能見度也維持樂觀看法。法人指出，客戶對設備的需求不再侷限於 EUV 設備，而是涵蓋前段製程至後段封裝等各個生產環節，帶動整體半導體設備供應鏈訂單展望持續延伸，再度驗證產業景氣仍處於升溫階段。