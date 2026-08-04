8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股近期受國際政經變數、AI 概念股震盪與資金輪動影響，大盤波動加劇，促使投資人轉向先領現金、降低波動的配置策略。隨著 8 月 ETF 除息旺季登場，月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、半導體與科技型 ETF 同步掀起領息熱潮，部分產品預估年化配息率甚至突破 10%，如月配息的 00961 及半年配的 00891 都高達 17%、成為震盪市況中的資金避風港。
月配息 ETF 競爭持續熾熱，8 月由 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 拔得頭籌，每單位預估配息 0.19 元，年化息率高達 17.6%，且下半年以來總報酬維持 3.78%，展現兼具股息與績效的優勢。
台新 AI 優息動能 (00962-TW) 與中信成長高股息 (00934-TW) 則分別配發 0.16 元與 0.3 元，年化息率均超過 13%。此外，主動式 ETF 亦加入高配息戰局，主動摩根台灣鑫收 (00401A-TW) 與主動國泰動能高息 (00400A-TW) 年化息率突破 10%，惟下半年以來總報酬受盤勢修正影響呈現負值。
季配型 ETF 方面，半導體與高股息題材仍為市場目光焦點。中信關鍵半導體 (00891-TW) 本次配息 1.55 元，年化息率飆升至 18.4%；中信小資高價 30 (00894-TW) 配息 2.05 元，年化息率亦高達 18.1%，雙雙挺進高殖利率榜首。國民 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 每單位配發 1.01 元，年化息率 12.4%，憑藉穩健配息紀錄與龐大受益人基礎，持續獲得存股族青睞。主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 與主動野村台灣優選 (00980A-TW) 年化息率亦分別達 12.2% 與 11.5%，反映主動式策略積極搶進收益市場。
半年配產品則由科技與 ESG 題材領軍，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 配息 4.6 元，年化息率高達 18.1%，為半年配表現最耀眼者；群益台 ESG 低碳 50 (00923-TW) 配發 3.05 元，年化息率達 15.1%。法人強調，ETF 配息來源包含成分股股利、資本利得及收益平準金，高息率不等於高總報酬，投資人在追逐高年化息率之餘，應審慎考量填息能力與整體淨值波動風險。
8 月除息台股 ETF 一覽
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|除息金額 (元)
|年化息率 *
|下半年以來總報酬
|月配息型
|00961-TW
|FT 台灣永續高息
|12.92
|0.190
|17.6%
|3.78%
|00962-TW
|台新 AI 優息動能
|14.42
|0.160
|13.3%
|-2.10%
|00934-TW
|中信成長高股息
|27.39
|0.300
|13.1%
|-1.86%
|00401A-TW
|主動摩根台灣鑫收
|12.75
|0.121
|11.4%
|-6.25%
|00400A-TW
|主動國泰動能高息
|13.25
|0.120
|10.9%
|-9.74%
|00952-TW
|凱基台灣 AI50
|17.36
|0.120
|8.3%
|-6.77%
|00936-TW
|台新永續高息中小
|20.59
|0.120
|7.0%
|-3.11%
|00943-TW
|兆豐電子高息等權
|20.95
|0.240
|6.9%
|-6.14%
|00944-TW
|野村趨勢動能高息
|20.19
|0.109
|6.5%
|-8.89%
|00940-TW
|元大台灣價值高息
|12.12
|0.050
|5.0%
|-3.81%
|00900-TW
|富邦特選高股息 30
|18.25
|0.075
|4.9%
|-4.60%
|00946-TW
|群益科技高息成長
|14.56
|0.058
|4.8%
|-5.08%
|00730-TW
|富邦台灣優質高息
|28.18
|0.110
|4.7%
|-2.12%
|季配息型
|00891-TW
|中信關鍵半導體
|33.72
|1.550
|18.4%
|-9.74%
|00894-TW
|中信小資高價 30
|45.21
|2.050
|18.1%
|-8.00%
|00878-TW
|國泰永續高股息
|32.57
|1.010
|12.4%
|-2.78%
|00982A-TW
|主動群益台灣強棒
|21.04
|0.640
|12.2%
|-14.51%
|00690-TW
|兆豐藍籌 30
|73.40
|2.190
|11.9%
|-9.77%
|00980A-TW
|主動野村台灣優選
|22.13
|0.638
|11.5%
|-10.04%
|00932-TW
|兆豐永續高息等權
|17.05
|0.230
|5.4%
|-2.68%
|00938-TW
|凱基優選 30
|24.81
|0.320
|5.2%
|1.51%
|00850-TW
|元大台灣 ESG 永續
|86.40
|0.850
|3.9%
|-6.14%
|半年配息型
|00881-TW
|國泰台灣科技龍頭
|50.85
|4.600
|18.1%
|-7.29%
|00923-TW
|群益台 ESG 低碳 50
|40.39
|3.050
|15.1%
|-6.20%
|00701-TW
|國泰股利精選 30
|38.89
|1.600
|8.2%
|-0.84%
資料來源：整理自投信投顧公會網站（資料日期：2026.08.03）
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