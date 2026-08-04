8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-04 16:12

台股近期受國際政經變數、AI 概念股震盪與資金輪動影響，大盤波動加劇，促使投資人轉向先領現金、降低波動的配置策略。隨著 8 月 ETF 除息旺季登場，月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、半導體與科技型 ETF 同步掀起領息熱潮，部分產品預估年化配息率甚至突破 10%，如月配息的 00961 及半年配的 00891 都高達 17%、成為震盪市況中的資金避風港。

8月領息潮強強滾！00961、00891年化息率衝破17%搶攻資金避風港。（圖：shutterstock）

月配息 ETF 競爭持續熾熱，8 月由 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 拔得頭籌，每單位預估配息 0.19 元，年化息率高達 17.6%，且下半年以來總報酬維持 3.78%，展現兼具股息與績效的優勢。

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台新 AI 優息動能 (00962-TW) 與中信成長高股息 (00934-TW) 則分別配發 0.16 元與 0.3 元，年化息率均超過 13%。此外，主動式 ETF 亦加入高配息戰局，主動摩根台灣鑫收 (00401A-TW) 與主動國泰動能高息 (00400A-TW) 年化息率突破 10%，惟下半年以來總報酬受盤勢修正影響呈現負值。

季配型 ETF 方面，半導體與高股息題材仍為市場目光焦點。中信關鍵半導體 (00891-TW) 本次配息 1.55 元，年化息率飆升至 18.4%；中信小資高價 30 (00894-TW) 配息 2.05 元，年化息率亦高達 18.1%，雙雙挺進高殖利率榜首。國民 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 每單位配發 1.01 元，年化息率 12.4%，憑藉穩健配息紀錄與龐大受益人基礎，持續獲得存股族青睞。主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 與主動野村台灣優選 (00980A-TW) 年化息率亦分別達 12.2% 與 11.5%，反映主動式策略積極搶進收益市場。

半年配產品則由科技與 ESG 題材領軍，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 配息 4.6 元，年化息率高達 18.1%，為半年配表現最耀眼者；群益台 ESG 低碳 50 (00923-TW) 配發 3.05 元，年化息率達 15.1%。法人強調，ETF 配息來源包含成分股股利、資本利得及收益平準金，高息率不等於高總報酬，投資人在追逐高年化息率之餘，應審慎考量填息能力與整體淨值波動風險。

8 月除息台股 ETF 一覽

代號 股票名稱 收盤價 (元) 除息金額 (元) 年化息率 * 下半年以來總報酬 月配息型 00961-TW FT 台灣永續高息 12.92 0.190 17.6% 3.78% 00962-TW 台新 AI 優息動能 14.42 0.160 13.3% -2.10% 00934-TW 中信成長高股息 27.39 0.300 13.1% -1.86% 00401A-TW 主動摩根台灣鑫收 12.75 0.121 11.4% -6.25% 00400A-TW 主動國泰動能高息 13.25 0.120 10.9% -9.74% 00952-TW 凱基台灣 AI50 17.36 0.120 8.3% -6.77% 00936-TW 台新永續高息中小 20.59 0.120 7.0% -3.11% 00943-TW 兆豐電子高息等權 20.95 0.240 6.9% -6.14% 00944-TW 野村趨勢動能高息 20.19 0.109 6.5% -8.89% 00940-TW 元大台灣價值高息 12.12 0.050 5.0% -3.81% 00900-TW 富邦特選高股息 30 18.25 0.075 4.9% -4.60% 00946-TW 群益科技高息成長 14.56 0.058 4.8% -5.08% 00730-TW 富邦台灣優質高息 28.18 0.110 4.7% -2.12% 季配息型 00891-TW 中信關鍵半導體 33.72 1.550 18.4% -9.74% 00894-TW 中信小資高價 30 45.21 2.050 18.1% -8.00% 00878-TW 國泰永續高股息 32.57 1.010 12.4% -2.78% 00982A-TW 主動群益台灣強棒 21.04 0.640 12.2% -14.51% 00690-TW 兆豐藍籌 30 73.40 2.190 11.9% -9.77% 00980A-TW 主動野村台灣優選 22.13 0.638 11.5% -10.04% 00932-TW 兆豐永續高息等權 17.05 0.230 5.4% -2.68% 00938-TW 凱基優選 30 24.81 0.320 5.2% 1.51% 00850-TW 元大台灣 ESG 永續 86.40 0.850 3.9% -6.14% 半年配息型 00881-TW 國泰台灣科技龍頭 50.85 4.600 18.1% -7.29% 00923-TW 群益台 ESG 低碳 50 40.39 3.050 15.1% -6.20% 00701-TW 國泰股利精選 30 38.89 1.600 8.2% -0.84%