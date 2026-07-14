鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 13:44

受地緣政治風險升溫影響，國際油價一度飆升近 10%，拖累美股四大指數於 13 日全面收黑，並波及今 (14) 日亞洲股市表現，其中晶片類股跌勢最為明顯。法人表示，油價急漲使市場再度關注聯準會是否可能延後降息甚至重啟升息，短線投資氣氛趨於保守；不過在日股快速輪動之下，評價相對偏低的族群再次吸引資金進駐。中信日本商社 (00955-TW) 盤中逆勢抗跌，大漲超過 1% 至 14.24 元，成為今天盤面上極少數強勢表態的 ETF。

法人指出，美伊衝突升溫帶動油價短線急漲，市場先前憂心恐衝擊日本商社於中東地區的供應鏈布局，但由於相關業務占整體營收比重有限，實際影響相對溫和。日本五大商社年初評價快速提升後，近期隨著股價修正已回到較為合理的區間，加上多數商社財務結構穩健、槓桿水準維持低檔，未來在提高股利發放及執行庫藏股等股東回饋政策方面，仍具備進一步提升空間。

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市場預估，在資源開發、電力基礎建設及股東回饋等多重題材支撐下，日本五大商社獲利展望仍可望維持正向成長。近期股價回檔主要反映資金輪動影響，並非基本面轉弱。隨著全球電力基礎建設升級，以及 AI 產業需求持續擴張，鐵礦、銅礦與化肥等資源產品需求增溫，商社核心業務成長動能可望延續。

高盛預估，至 2030 年，電網與電力基礎建設投資將貢獻全球超過六成的銅需求增量。然而，銅礦供給端卻因礦場開採深度增加、新礦開發速度有限等因素受到制約，市場供需缺口有望進一步擴大，推升銅價長期表現。