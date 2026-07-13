鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-13 17:30

台股近期呈現高檔震盪，資金板塊出現調整，統計 7 月以來高股息主被動 ETF 前五名共獲 142.2 億元淨申購，前四名皆為本月即將除息的 ETF，而元大高股息 (0056-TW) 單檔獲 101 億元居冠。

7 月以來至 9 日，市值型持續由 0050 以淨申購 246 億元領銜，主動式指標統一台股增長 (00981A-TW) 遭贖回 28.9 億元；高股息部分，0056 獲 101 億元資金流入，主動安聯台灣高息 (00984A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 與 FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 亦分別有逾 10 億元淨申購。

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法人分析，目前市場資金多往被動式 ETF 流入，關鍵在於選股失誤錯過未來反彈風險，而高股息熱度回溫，主要原因來自於投資人調節持股偏高本益比成長股的主動式 ETF，轉進成分股評價相對合理、具獲利配息能力的高股息 ETF。

以 0056 為例，截至 6 月底配置金融保險、半導體分別占 25.4%、24.9%，且為預測未來具配息能力的實質獲利企業。

法人進一步表示，0056 規模約 7200 億元，為第一大高股息 ETF，本季配息創下歷史新高，加上今年以來超過 50% 含息報酬率，再鞏固高股息投資信心。再加上，0056 是市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息 ETF，可提前掌握具成長潛力的企業，目前成分股已納入多檔 AI 企業，推升其績效表現與配息能力。

據元大投信公告，0056 預計於 7 月 21 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 7 月 20 日前買進並持有。隨著 AI 帶動台股整體產業需求成長，台股基本面穩固，填息行情可期待外，未來高股息 ETF 有機會股價、股息雙成長。