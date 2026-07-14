鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 16:01

美伊戰爭升溫疊加南韓股市去槓桿震盪影響，全球股市全面回檔，台股今 (14) 日盤中一度重挫逾 1500 點，吸引「第四法人」資金再度湧入，市值雙雄元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW)，以及主動統一台股增長 (00981A-TW) 成交金額皆突破百億元，持續為資金關注焦點。

無懼股災！「第四法人」逆勢加碼 0050、00631L成交再破百億。（鉅亨網資料照）

台股 ETF 今天成交金額續由市值雙雄領銜，0050、00631L 以 233 億元、164.8 億元居冠亞，其次為主動式熱門標的 00981A 也有 126.5 億元，主動統一升級 50(00403A-TW)、群益台灣加權正 2(00685L-TW)，分別為 74.7 億元及 72.5 億元。

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法人分析，近期全球股市震盪整理，尤其是南韓股市 6/19 創下高點後，波段跌幅已達 27.47%，記憶體指標個股股價大幅波動，影響亞股及美股期貨盤走勢，加上美伊戰爭升溫，壓抑多方表現空間。不過台股本波明顯抗跌，關鍵在於台積電具業績護航且本益比合理，進而發揮穩盤效果，鞏固市場低接信心。

觀察投資人逆勢加碼標的主要為 0050、00631L，統計 7 月以來，0050 已 3 度、00631L 更已 5 度單日成交金額突破百億。台灣 50 指數聚焦台灣核心企業，在產業競爭力與資金集中效應下，長期下來有著領先大盤的優勢。統計近十年，台灣 50 指數含息報酬率為 1641%，大幅優於加權股價指數的 1,324%。

而 00631L 日前調整增持台積電現貨，搭配台指期貼近台灣 50 指數單日正向兩倍績效，與加權股價指數單日正向兩倍表現有所差異。統計近一月 00631L 報酬率 5.83%，其他以大盤兩倍為目標的正 2 ETF，報酬率介於 3.89% 至 4.41%，差距已逐漸顯現。

法人表示，資金透過 0050、00631L 等市值型 ETF 買進權值股，已形成「資金集中、標的集中」的第四法人之力，強力為台股護航。未來隨著 AI 產業持續擴張，主要權值股中長期獲利展望正向，看好市值型 ETF 將持續受惠。