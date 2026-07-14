鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 18:39

台股今（14）日遭遇外部利空襲擊，盤中一度重挫超過 1700 點，加權指數最低觸及 44737 點，所幸低檔承接買盤強勁，終場跌幅收斂至 642 點，留下一根長達 1083 點的長下影線。面對高檔震盪與地緣政治風險，市場共識轉向現金為王，具備高配息現金流保護的 ETF 成為資金避風港，近一周來公股掃貨超過萬張的 0056、00961 和 00929，其中 FT 台灣永續高息（00961-TW）今日表現相對抗跌，成市場矚目焦點。

不畏震盪現金為王！10檔高息ETF成資金避風港 公股掃貨逾萬張00961、00929。（圖: shutterstock）

受美國政經變數及美伊局勢緊張影響，全球市場動盪，台北股市今日成交量放大至 1 兆 1786 億元。權值股台積電（2330-TW）(TSM-US) 領跌，電子族群普遍走弱。在此波劇烈拉回中，具備高配息特色的標的展現防禦韌性，公股券商買盤動作頻頻，明確將資金配置轉向「高配息率加上低波動」的防禦組合。

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在各類 ETF 中，FT 台灣永續高息（00961-TW）因具備高達 18% 的年化配息率，且近一週獲得公股買超 10905 張，今日跌幅僅 0.47%，在同類標的中最為抗跌。另外，元大高股息（0056-TW）獲公股加碼 18010 張，位居公股買超榜首，顯示市場對於現金流穩定度的高度重視。

法人分析，近期台股受限於外部地緣政治衝突及資金籌碼鬆動，短期波動加劇。建議投資人若持有槓桿或持股水位過高，應適度調節並控管風險。現階段操作應優先考量基本面穩定度，並透過高配息 ETF 建立穩定現金流，落實現金入袋為安的穩健策略。

高配息現金流 ETF 防禦力指標

代號 股票名稱 近一週公股買進 (張) 年化配息率 (%) 今日漲跌幅 (%) 00961 FT 台灣永續高息 10905 18 -0.47 00929 復華台灣科技優息 11493 15 -1.73 00934 中信成長高股息 1047 13 -1.94 0056 元大高股息 18010 10 -1.24 00900 富邦特選高股息 30 -1224 5 -1.7 00730 富邦台灣優質高息 65 5 -2.25 00713 元大台灣高息低波 788 - -0.83 00731 復華富時高息低波 -40 - -0.85 00919 群益台灣精選高息 -5134 - -0.98 00915 凱基優選高股息 30 -556 - -1.04 00918 大華優利高填息 30 -3818 - -1.16 00701 國泰股利精選 30 79 - -1.21 00878 國泰永續高股息 -2067 - -1.24 00932 兆豐永續高息等權 -278 - -1.69 00930 永豐 ESG 低碳高息 -228 - -1.96 00936 台新永續高息中小 -179 - -2.2