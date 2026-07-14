鉅亨網記者張韶雯 台北
台股今（14）日遭遇外部利空襲擊，盤中一度重挫超過 1700 點，加權指數最低觸及 44737 點，所幸低檔承接買盤強勁，終場跌幅收斂至 642 點，留下一根長達 1083 點的長下影線。面對高檔震盪與地緣政治風險，市場共識轉向現金為王，具備高配息現金流保護的 ETF 成為資金避風港，近一周來公股掃貨超過萬張的 0056、00961 和 00929，其中 FT 台灣永續高息（00961-TW）今日表現相對抗跌，成市場矚目焦點。
受美國政經變數及美伊局勢緊張影響，全球市場動盪，台北股市今日成交量放大至 1 兆 1786 億元。權值股台積電（2330-TW）(TSM-US) 領跌，電子族群普遍走弱。在此波劇烈拉回中，具備高配息特色的標的展現防禦韌性，公股券商買盤動作頻頻，明確將資金配置轉向「高配息率加上低波動」的防禦組合。
在各類 ETF 中，FT 台灣永續高息（00961-TW）因具備高達 18% 的年化配息率，且近一週獲得公股買超 10905 張，今日跌幅僅 0.47%，在同類標的中最為抗跌。另外，元大高股息（0056-TW）獲公股加碼 18010 張，位居公股買超榜首，顯示市場對於現金流穩定度的高度重視。
法人分析，近期台股受限於外部地緣政治衝突及資金籌碼鬆動，短期波動加劇。建議投資人若持有槓桿或持股水位過高，應適度調節並控管風險。現階段操作應優先考量基本面穩定度，並透過高配息 ETF 建立穩定現金流，落實現金入袋為安的穩健策略。
高配息現金流 ETF 防禦力指標
|代號
|股票名稱
|近一週公股買進 (張)
|年化配息率 (%)
|今日漲跌幅 (%)
|00961
|FT 台灣永續高息
|10905
|18
|-0.47
|00929
|復華台灣科技優息
|11493
|15
|-1.73
|00934
|中信成長高股息
|1047
|13
|-1.94
|0056
|元大高股息
|18010
|10
|-1.24
|00900
|富邦特選高股息 30
|-1224
|5
|-1.7
|00730
|富邦台灣優質高息
|65
|5
|-2.25
|00713
|元大台灣高息低波
|788
|-
|-0.83
|00731
|復華富時高息低波
|-40
|-
|-0.85
|00919
|群益台灣精選高息
|-5134
|-
|-0.98
|00915
|凱基優選高股息 30
|-556
|-
|-1.04
|00918
|大華優利高填息 30
|-3818
|-
|-1.16
|00701
|國泰股利精選 30
|79
|-
|-1.21
|00878
|國泰永續高股息
|-2067
|-
|-1.24
|00932
|兆豐永續高息等權
|-278
|-
|-1.69
|00930
|永豐 ESG 低碳高息
|-228
|-
|-1.96
|00936
|台新永續高息中小
|-179
|-
|-2.2
資料來源：整理自 CMoney、投信投顧公會網站，資料日期：2026.07.14
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