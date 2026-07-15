賺進1.5萬倍！字節跳動最早金主SIG全面撤出中國創投市場

鉅亨網新聞中心 2026-07-15 17:10

在全球創投史上，能寫下「萬倍回報」紀錄的案例屈指可數，而美商創投機構「海納國際集團」（SIG，Susquehanna International Group）投資字節跳動一案，至今仍是無人能及的天花板。如今，這家與字節跳動淵源最深的天使投資人，卻正選擇退出中國市場。

字節跳動最早金主SIG全面撤出中國創投市場。(圖：Shutterstock)

根據《The Information》報導，SIG 在中國的核心負責人龔挺即將離職創業，SIG 也將全面收縮並關閉其在中國的創投業務。

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這家在中國市場耕耘超過二十年的老牌美元基金，出手投資逾 350 筆、總金額超過 35 億美元，投資組合橫跨網路、新消費、影視娛樂與硬科技等領域，喜馬拉雅、博納影業等知名企業都在其投資名單之中。

而 SIG 之所以在創投圈備受矚目，關鍵就在於它是字節跳動創業初期唯一的機構天使投資人。這筆投資最終為 SIG 換來史上罕見的 1.5 萬倍帳面回報。

當時 29 歲的前字節跳動董事長張一鳴既沒有成熟產品、也拿不出營運數據，公司甚至尚未正式登記，唯一能說服投資人的，只有他在餐巾紙上勾勒出的構想：捨棄人工編輯的傳統模式，改用演算法做到「資訊找人」。

這個如今被視為業界基本邏輯的想法，在當時卻被多數投資人視為不切實際的空談。

真正看懂這套邏輯、並且果斷出手的人，是 SIG 前亞洲董事總經理王瓊。兩人早在 2007 年張一鳴任職酷訊時期便已結識，王瓊在此後五年間持續觀察張一鳴的技術能力與行事風格，並在他操盤九九房期間看見其扎實的執行力。

這份長達五年的信任積累，讓她在雙方會面短短十分鐘內，就拍板同時投下天使輪與 A 輪資金。

2012 年 3 月字節跳動正式成立，SIG 以 8 萬美元完成天使輪投資，成為字節跳動史上唯一的機構天使股東。

字節跳動成立不久便遭逢 2012 年底的資本寒冬，市場資金全面緊縮，公司一度陷入資金鏈斷裂的危機，多數投資機構選擇觀望或退場。

此時，SIG 卻選擇加碼，追加 100 萬美元 A + 輪投資，並提供 100 萬美元過橋貸款，加上先前投入，累計金額達到 600 萬美元，成為字節跳動當時唯一的資本後盾。

比起資金挹注，外界普遍認為，王瓊在低谷期持續為張一鳴牽線業界資源、協助對接超過 20 位投資人，並在他屢屢碰壁時給予陪伴與建議，才是真正幫助字節跳動撐過難關的關鍵。

這段合作最終促成海外創投巨頭 DST 領投千萬美元 B 輪融資，讓字節跳動正式走出低谷。

字節跳動此後的成長軌跡堪稱驚人：2014 年估值 5 億美元、2016 年攀升至 110 億美元、2018 年達 750 億美元、2020 年突破千億美元，到了 2025 年底, 估值已突破 6000 億美元。

SIG 在巔峰時期持有字節跳動約 15% 股權，帳面市值一度突破 900 億美元。以 600 萬美元本金計算，報酬率高達約 1.5 萬倍。

這筆投資也讓 SIG 核心成員身價暴漲，其中共同創辦人 Arthur Dantchik 身家增加 65 億美元，靈魂人物 Jeff Yass 則憑藉間接持股，身家突破 590 億美元，登上美國賓夕法尼亞州首富寶座。

此外，SIG 早年投資的海外短影音平台 Musical.ly，後來被字節跳動以 10 億美元收購，並成為 TikTok 的技術基礎，也讓 SIG 再次受惠於這波全球短影音浪潮。

字節跳動崛起後也吸引大批國際資本跟進，紅杉中國自 2014 年 C 輪起持續加碼，帳面持股價值逾 220 億美元；泛大西洋資本、軟銀、KKR、凱雷、老虎環球等重量級美元基金也陸續進場，共同撐起這家科技巨頭的全球化版圖。

SIG 的退場並非單一事件，而是美系創投機構近年集體撤出中國市場趨勢的縮影。分析認為，地緣政治情勢變化、海外投資審查趨嚴，加上 AI、半導體等敏感科技領域投資受限，使外資避險意識明顯升高。

與此同時，中國科技產業也逐漸從過去追求快速擴張、高倍數退出的模式，轉向更強調合規與穩健經營的發展階段，外資過去慣用的「短平快」投資邏輯，如今已難以複製。