台股

〈台股盤後〉抗住盤中1726點崩跌 跌點縮至642點仍失守4萬5大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北

美伊衝突再度升溫，拖累台股今 (14) 日表現，在上市櫃齊殺下，盤中一度跌 1726.48 點，失守 44000 點關卡，不過隨後電子權值股跌幅收斂，加上塑化、軍工、矽晶圓力挺抗空，終場跌 642.57 點或 1.42%，收 44737.95 點，未能站回 5 日線，成交量 1.18 兆元。 

cover image of news article
〈台股盤後〉抗住盤中1726點崩跌 跌點縮至642點仍失守4萬5大關。(圖：shutterstock)

電子權值股今天大多臉黑，台積電 (2330-TW) 跌 20 元或 0.82%，收 2420 元，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW) 跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 小跌 0.42%，聯發科 (2454-TW) 及日月光 (3711-TW) 跌幅相對沈重，雙雙跌逾 4%，今天僅有廣達 (2382-TW) 小漲 0.53%。 


美國總統川普恢復針對伊朗的封鎖行動，荷姆茲海峽緊張局勢再度升溫，推升國際油價飆漲近 10%，塑化族群受惠油價上漲，可望挹注庫存利益，帶動塑化族群走揚。台塑四寶今天延續漲勢，再度成為盤面亮點，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 漲逾半根停板，台塑化 (6505-TW) 漲逾 4%，台化 (1326-TW) 也漲逾 3%。 

政府持續擴大軍購預算，無人機與軍工族群今天同樣有表現，亞航 (2630-TW)、千附精密 (6829-TW)、和成 (1810-TW)、千附 (8383-TW) 紛紛亮燈漲停，雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW)、世紀 *(5314-TW)、晟田 (4541-TW) 漲逾半根停板，攸泰科技 (6928-TW) 漲逾 4%，安集 (6477-TW) 漲逾 2%。 

矽晶圓族群也有所表態，台勝科 (3532-TW) 今天除息交易，參考價 464.5 元，雖早盤開低，但隨後翻紅走高，1 分鐘完成填息，終場收漲停價 510 元。另外，中美晶 (5483-TW) 漲逾半根停板，環球晶 (6488-TW) 漲逾 2%。 

重電族群今天則成為重災區，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW) 跌逾半根停板，華城 (1519-TW)、東元 (1504-TW) 跌逾 4%，大同 (2371-TW) 跌逾 3%，中興電 (1513-TW) 也有超過 2% 的跌幅。 


文章標籤

台股盤後台積電美伊衝突塑化軍工無人機矽晶圓TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2420-0.82%
雷虎264+5.81%
鴻海235.5-0.42%
聯發科3660-4.31%
日月光投控641-4.33%
廣達380+0.53%
台塑63.6+5.65%
南亞210+5.26%
台塑化66.2+4.91%
台化67+3.08%
亞航62.3+9.88%
千附精密256.5+9.85%
和成28.8+9.92%
千附84.2+9.92%
漢翔67.1+5.17%
聯電151-1.63%
世紀68.2+5.74%
晟田70.6+5.22%
攸泰科技56+4.09%
安集41.5+2.34%
台勝科510+9.80%
中美晶253+9.29%
環球晶1515+2.02%
亞力109.5-9.13%
士電205-6.82%
華城692-4.81%
東元63.6-4.36%
大同27.2-3.20%
台達電1855-1.85%
中興電164-2.38%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
雷虎

74.07%

勝率

#波段上揚股

偏強
雷虎

74.07%

勝率

#芝麻開花

偏強
雷虎

74.07%

勝率

#背水一戰

偏強
雷虎

74.07%

勝率

#連續長上影

偏弱
鴻海

76%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty