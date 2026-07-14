〈台股盤後〉抗住盤中1726點崩跌 跌點縮至642點仍失守4萬5大關

美伊衝突再度升溫，拖累台股今 (14) 日表現，在上市櫃齊殺下，盤中一度跌 1726.48 點，失守 44000 點關卡，不過隨後電子權值股跌幅收斂，加上塑化、軍工、矽晶圓力挺抗空，終場跌 642.57 點或 1.42%，收 44737.95 點，未能站回 5 日線，成交量 1.18 兆元。