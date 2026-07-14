〈台股盤後〉抗住盤中1726點崩跌 跌點縮至642點仍失守4萬5大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美伊衝突再度升溫，拖累台股今 (14) 日表現，在上市櫃齊殺下，盤中一度跌 1726.48 點，失守 44000 點關卡，不過隨後電子權值股跌幅收斂，加上塑化、軍工、矽晶圓力挺抗空，終場跌 642.57 點或 1.42%，收 44737.95 點，未能站回 5 日線，成交量 1.18 兆元。
電子權值股今天大多臉黑，台積電 (2330-TW) 跌 20 元或 0.82%，收 2420 元，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW) 跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 小跌 0.42%，聯發科 (2454-TW) 及日月光 (3711-TW) 跌幅相對沈重，雙雙跌逾 4%，今天僅有廣達 (2382-TW) 小漲 0.53%。
美國總統川普恢復針對伊朗的封鎖行動，荷姆茲海峽緊張局勢再度升溫，推升國際油價飆漲近 10%，塑化族群受惠油價上漲，可望挹注庫存利益，帶動塑化族群走揚。台塑四寶今天延續漲勢，再度成為盤面亮點，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 漲逾半根停板，台塑化 (6505-TW) 漲逾 4%，台化 (1326-TW) 也漲逾 3%。
政府持續擴大軍購預算，無人機與軍工族群今天同樣有表現，亞航 (2630-TW)、千附精密 (6829-TW)、和成 (1810-TW)、千附 (8383-TW) 紛紛亮燈漲停，雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW)、世紀 *(5314-TW)、晟田 (4541-TW) 漲逾半根停板，攸泰科技 (6928-TW) 漲逾 4%，安集 (6477-TW) 漲逾 2%。
矽晶圓族群也有所表態，台勝科 (3532-TW) 今天除息交易，參考價 464.5 元，雖早盤開低，但隨後翻紅走高，1 分鐘完成填息，終場收漲停價 510 元。另外，中美晶 (5483-TW) 漲逾半根停板，環球晶 (6488-TW) 漲逾 2%。
重電族群今天則成為重災區，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW) 跌逾半根停板，華城 (1519-TW)、東元 (1504-TW) 跌逾 4%，大同 (2371-TW) 跌逾 3%，中興電 (1513-TW) 也有超過 2% 的跌幅。
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