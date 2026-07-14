鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-14 18:36

美伊衝突再度升溫，拖累台股今 (14) 日表現，盤中一度跌 1726.48 點，但隨後電子權值股跌幅收斂，加上塑化、軍工、矽晶圓力挺，終場跌 642.57 點或 1.42%，收 44737.95 點，成交量 1.18 兆元。而外資持續減碼台股，今天賣超 518.92 億元，累計連續 8 天共賣超 4037 億元，並瞄準主動式 ETF 減碼，其中，00403A 主動統一升級 50 遭大砍逾 26 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 518.93 億元，連 8 賣，自營商同步減碼，賣超 382.91 億元，投信持續站在買方，買超 148.24 億元，連 15 買，三大法人合計賣超 753.6 億元。

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外資今天瞄準多檔主動式 ETF 減碼，大砍 00403A 主動統一升級 50 高達 26.1 萬張，也賣超 00981A 主動統一台股增長 12.3 萬張，00992A 主動群益科技創新 3.2 萬張，00991A 主動復華未來 50 2.3 萬張，00982A 主動群益台灣強棒 1.9 萬張。

外資賣超個股方面，減碼友達 2.4 萬張，南亞 2.2 萬張，南茂 2 萬張，臺企銀 1.7 萬張，亞泥 1.6 萬張，漢翔 1.6 萬張，台積電 1.2 萬張，力積電 1.1 萬張，華通 1.1 萬張，元大金 1 萬張。

外資買超部分，買超長榮航 4.5 萬張，台塑 3.7 萬張，群創 3.7 萬張，遠東新 2.2 萬張，中信金 1.8 萬張，聯電 1.5 萬張，台化 1.3 萬張，台塑化 1.1 萬張，聯合再生 1.1 萬張，台虹 1 萬張。

投信今天則最偏愛南亞，買超南亞 1.2 萬張，並同步加碼台新新光金 1.1 萬張，華通 6650 張，英業達 4289 張，廣達 3554 張，中信金 3086 張，台勝科 2503 張，臻鼎 - KY 2361 張，凱基金 2357 張，兆豐金 2199 張。