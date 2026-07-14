鉅亨網記者劉玟妤 台北
美伊衝突再度升溫，拖累台股今 (14) 日表現，盤中一度跌 1726.48 點，但隨後電子權值股跌幅收斂，加上塑化、軍工、矽晶圓力挺，終場跌 642.57 點或 1.42%，收 44737.95 點，成交量 1.18 兆元。而外資持續減碼台股，今天賣超 518.92 億元，累計連續 8 天共賣超 4037 億元，並瞄準主動式 ETF 減碼，其中，00403A 主動統一升級 50 遭大砍逾 26 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 518.93 億元，連 8 賣，自營商同步減碼，賣超 382.91 億元，投信持續站在買方，買超 148.24 億元，連 15 買，三大法人合計賣超 753.6 億元。
外資今天瞄準多檔主動式 ETF 減碼，大砍 00403A 主動統一升級 50 高達 26.1 萬張，也賣超 00981A 主動統一台股增長 12.3 萬張，00992A 主動群益科技創新 3.2 萬張，00991A 主動復華未來 50 2.3 萬張，00982A 主動群益台灣強棒 1.9 萬張。
外資賣超個股方面，減碼友達 2.4 萬張，南亞 2.2 萬張，南茂 2 萬張，臺企銀 1.7 萬張，亞泥 1.6 萬張，漢翔 1.6 萬張，台積電 1.2 萬張，力積電 1.1 萬張，華通 1.1 萬張，元大金 1 萬張。
外資買超部分，買超長榮航 4.5 萬張，台塑 3.7 萬張，群創 3.7 萬張，遠東新 2.2 萬張，中信金 1.8 萬張，聯電 1.5 萬張，台化 1.3 萬張，台塑化 1.1 萬張，聯合再生 1.1 萬張，台虹 1 萬張。
投信今天則最偏愛南亞，買超南亞 1.2 萬張，並同步加碼台新新光金 1.1 萬張，華通 6650 張，英業達 4289 張，廣達 3554 張，中信金 3086 張，台勝科 2503 張，臻鼎 - KY 2361 張，凱基金 2357 張，兆豐金 2199 張。
至於投信賣超個股，減碼華航 1.4 萬張，群創 6181 張，強茂 2756 張，其他如華新科、日電貿、長榮航、國巨 *、禾伸堂、可寧衛 * 以及聯電都進到投信賣超前十名。
下一篇