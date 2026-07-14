鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 14:30

隨著晶片股股價回調，南韓新推出的一批追蹤單一股票的槓桿型 ETF 價格暴跌，讓利用這一工具追求高回報的散戶荷包大失血。

數據顯示，這些重倉追蹤三星電子與 SK 海力士的產品，價格已接近腰斬，自上市以來累計跌幅約 45%。其中，規模最大的「SAMSUNG KODEX SK 海力士單一股票槓桿 ETF」（管理資產約 34 億美元）表現尤為慘烈，較 6 月高點的回撤幅度已超過 60%，這次崩盤讓大量想藉由槓桿工具放大收益的南韓散戶損失慘重。

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Fibonacci Asset Management 執行長 Jung In Yun 指出，散戶面臨痛苦的主因在於，許多人似乎將這些高風險槓桿 ETF 視為長期投資工具，而非應對短期波動的交易手段。這種巨額虧損，可能會大幅削弱散戶未來購買半導體股票的意願與能力，導致市場復甦將更加依賴外資機構資金的流入。

近期南韓股市的波動受 AI 股過度擴張的擔憂驅動，SK 海力士股價在首爾曾創下單日 15% 的紀錄跌幅。

高盛分析指出，單一股票槓桿 ETF 的快速去槓桿化是波動的主因。為了維持既定的槓桿倍數，發行人必須在股價上漲時追買、下跌時殺出；周一當天，這種激進的「Gamma 再平衡」操作占了本地機構淨賣出量的 62%，進一步加劇了市場的螺旋式下跌。

南韓監管機構對當初批准此類產品上市的決定已表示遺憾。雖然政府此前為了吸引原本流向美國市場的資金並支撐韓元，而放寬政策，但如今這些基金被視為波動的根源。然而，散戶的投機熱情似乎並未消退，過去 1 個月內，南韓槓桿及反向產品仍吸引了約 38 億美元的資金流入，主要流向晶片相關基金。