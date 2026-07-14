AI記憶體降溫？SK海力士重挫9% 波及美光與儲存晶片股全面走弱

鉅亨網新聞中心 2026-07-14 11:25

美韓記憶體族群 14 日再度遭遇沉重賣壓。南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 因獲利展望不如市場預期，拖累股價重挫，也使賣壓迅速蔓延至美股盤後交易，記憶體與儲存相關個股全面走低。市場人士警告，南韓與美國科技股之間正形成相互影響的「惡性循環」，波動恐進一步擴大。

（圖：REUTERS/TPG）

SK 海力士美國 ADR 盤後延續跌勢，跌幅約 9.3%，幾乎回吐上市首日約 13% 的漲幅。此前，其南韓上市股票單日重挫 15%，拖累韓國 KOSPI 指數大跌 9%，並一度觸發市場暫停交易機制。

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這波跌勢迅速蔓延至美國半導體股，美光 (MU-US)、SanDisk (SNDK-US) 及 Western Digital (WDC-US)在正常交易時段跌幅均超過 4%，其中美光下跌 4.32%、SanDisk 重挫 12.63%、Western Digital 下跌 4.64%，盤後交易持續承受賣壓。

Coin Bureau 創辦人兼跨資產分析師 Nic Puckrin 接受《彭博》訪問時表示，SK 海力士目前正將南韓市場的波動性「輸出」至那斯達克，原因在於兩地市場都高度集中於科技股，使雙方形成相互放大的循環。他指出，南韓與美國科技股正彼此影響，形成值得投資人警惕的「惡性循環」。

市場賣壓另一項重要因素，來自韓國投資證券 (Korea Investment & Securities) 最新研究報告。該機構預估，SK 海力士第二季營業利益可能較市場共識低約 8%，主因高頻寬記憶體 (HBM) 價格漲幅放緩，獲利動能不如預期。

此外，SK 海力士日前完成規模 265 億美元的美國 IPO，雖然認購倍數超過 7 倍，市場反應熱烈，但部分投資人選擇在上市後獲利了結，形成典型的「利多出盡」賣壓，也加劇 ADR 股價回檔。

不過，部分分析師認為近期跌勢可能已反映過度悲觀情緒。MRM Research 分析師 Nico Rosti 指出，目前 SK 海力士股價已呈現「嚴重超賣」狀態，若後續股價進一步走弱，反而可能提供不錯的布局時機；若南韓股市反彈，也有望帶動其 ADR 同步回升。

由於 SK 海力士 ADR 上市時間仍短，目前尚未建立完整的華爾街分析師評等。不過，若比較美國上市的主要記憶體晶片股，根據 TipRanks 統計，美光仍獲分析師一致偏多看待，維持「Strong Buy」評級，平均目標價隱含約 60% 的上漲空間，為同類股中最具成長潛力的標的之一。