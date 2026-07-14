SK海力士ADR上市與升息預期提振 韓元匯率創5月以來新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受 SK 海力士獲大規模海外資金流入與南韓央行升息預期的雙重帶動，韓元匯率近期表現強勁。韓元兌美元匯率周二 (14 日) 一度上漲 0.7%，觸及 1,486.20 韓元，為自今年 5 月中旬以來新高，當日表現居亞幣之冠。
韓元的強勁漲勢，與南韓記憶體晶片大廠 SK 海力士的籌資活動密切相關。SK 海力士透過發行美國存託憑證 (ADR)，成功籌集了 265 億美元，創下外國公司在美國市場上市規模的最高歷史紀錄。市場普遍預期公司將把部分資金匯回國內，並兌換為韓元，用於南韓境內的投資，這顯著增加了當地外匯市場的美元供應與韓元需求。
與此同時，投資者正高度關注南韓央行將於周四舉行的貨幣政策會議，分析師普遍預測，由於通膨壓力持續、經濟成長穩健以及家庭債務高企等因素，南韓央行將把基準利率上調 0.25 個百分點至 2.75%，這將是該行自 2023 年 1 月以來的首次升息。
央行總裁申鉉松此前已多次釋放鷹派信號，指出在通膨率仍高於目標且金融穩定風險增加的情況下，有必要在適當時間調升利率。
花旗銀行分析認為，南韓央行可能會在 2026 年下半年採取循序漸進的升息步調 (每季升息一次)，預計基準利率最終可能在 2027 年 4 月達到 3.5%。
然而，儘管匯率走強，市場情緒仍受到外部地緣政治風險的干擾，中東緊張局勢引發了能源成本上漲的擔憂，推升了石油價格並對美元提供了一定支撐。此外，韓股 KOSPI 指數在「黑色星期一」曾一度跌破 7,000 點大關，反映出市場對外部局勢變化的敏感性。
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