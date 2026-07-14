20檔ETF接力除息！投等債殖利率5.3%成焦點 要趕上這檔配息最晚16日買進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 11:41

台股近期高檔震盪加劇，指數今（14）日上午一度跌破 44K 整數關卡，市場觀望氣氛濃厚，資金明顯轉向具穩定現金流的配息商品。在 ETF 除息旺季帶動下，本周共有 20 檔 ETF 接力除息，吸引存股族與領息族目光，其中投資等級債 ETF 依舊是市場資金青睞焦點，彭博統計，美國投資等級公司債指數殖利率仍維持約 5.3% 水準，如 00985D 預計 7 月 17 日除息，要參與本次配息最晚得在 7 月 16 日收盤前買進。

20檔ETF接力除息！投等債殖利率5.3%成焦點 這檔要配息最晚16日買進。（圖: shuttersstock）

根據彭博統計，今年上半年全球投資等級企業債 ETF 吸金達 505.63 億美元，較去年同期成長 31%，創下歷年同期新高，顯示在市場波動升高之際，資金持續回流信用品質較佳的債券資產。

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市場法人分析，隨著股市波動加劇、利率仍維持相對高檔，投資人投資思維已從單純追求資本利得，逐步轉向兼顧收益與風險控管，高品質投資等級債因兼具穩定配息與防禦特性，成為資金避風港。

其中，貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF（00985D-TW）最新配息時程出爐，預計 7 月 17 日除息、8 月 14 日發放股息，投資人若想參與本次配息，最晚須於 7 月 16 日收盤前完成買進。

貝萊德投信指出，全球投資人正重新關注債券收益價值。根據彭博截至 7 月 7 日統計，美國投資等級公司債指數殖利率仍維持約 5.3% 水準，在目前市場環境下仍具吸引力。相較非投資等級債，今年上半年資金大舉流向投資等級企業債 ETF，反映市場偏好高信用品質標的。

00985D 基金經理人游忠憲表示，過去市場聚焦聯準會降息帶來的債券價格上漲空間，但在利率維持高檔環境下，債券投資價值已重新回到「收益」本身。當投資等級債本身即可提供逾 5% 的收益率，投資人未必要承擔較高信用風險追求報酬，對於有現金流需求的投資人而言，仍具布局價值。

值得注意的是，7 月已進入 ETF 除息高峰期，本周共有 20 檔 ETF 除息，其中 15 檔集中在 7 月 16 日，包括 006208 富邦台 50、00692 富邦公司治理、00900 富邦特選高股息 30、00927 群益半導體收益、00934 中信成長高股息等熱門產品；而 00929 復華台灣科技優息則將於 7 月 17 日除息。