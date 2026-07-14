20檔ETF接力除息！投等債殖利率5.3%成焦點 要趕上這檔配息最晚16日買進
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股近期高檔震盪加劇，指數今（14）日上午一度跌破 44K 整數關卡，市場觀望氣氛濃厚，資金明顯轉向具穩定現金流的配息商品。在 ETF 除息旺季帶動下，本周共有 20 檔 ETF 接力除息，吸引存股族與領息族目光，其中投資等級債 ETF 依舊是市場資金青睞焦點，彭博統計，美國投資等級公司債指數殖利率仍維持約 5.3% 水準，如 00985D 預計 7 月 17 日除息，要參與本次配息最晚得在 7 月 16 日收盤前買進。
根據彭博統計，今年上半年全球投資等級企業債 ETF 吸金達 505.63 億美元，較去年同期成長 31%，創下歷年同期新高，顯示在市場波動升高之際，資金持續回流信用品質較佳的債券資產。
市場法人分析，隨著股市波動加劇、利率仍維持相對高檔，投資人投資思維已從單純追求資本利得，逐步轉向兼顧收益與風險控管，高品質投資等級債因兼具穩定配息與防禦特性，成為資金避風港。
其中，貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF（00985D-TW）最新配息時程出爐，預計 7 月 17 日除息、8 月 14 日發放股息，投資人若想參與本次配息，最晚須於 7 月 16 日收盤前完成買進。
貝萊德投信指出，全球投資人正重新關注債券收益價值。根據彭博截至 7 月 7 日統計，美國投資等級公司債指數殖利率仍維持約 5.3% 水準，在目前市場環境下仍具吸引力。相較非投資等級債，今年上半年資金大舉流向投資等級企業債 ETF，反映市場偏好高信用品質標的。
00985D 基金經理人游忠憲表示，過去市場聚焦聯準會降息帶來的債券價格上漲空間，但在利率維持高檔環境下，債券投資價值已重新回到「收益」本身。當投資等級債本身即可提供逾 5% 的收益率，投資人未必要承擔較高信用風險追求報酬，對於有現金流需求的投資人而言，仍具布局價值。
值得注意的是，7 月已進入 ETF 除息高峰期，本周共有 20 檔 ETF 除息，其中 15 檔集中在 7 月 16 日，包括 006208 富邦台 50、00692 富邦公司治理、00900 富邦特選高股息 30、00927 群益半導體收益、00934 中信成長高股息等熱門產品；而 00929 復華台灣科技優息則將於 7 月 17 日除息。
法人認為，在台股短線震盪、資金避險需求升溫下，高股息 ETF 與投資等級債 ETF 可望持續吸引資金停泊。如 00985D 採主動式管理策略，聚焦美國投資等級公司債，透過主動選債與收益優化機制，在兼顧信用品質的同時提升收益機會，可望受惠於當前市場追求穩定現金流的趨勢。
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