鉅亨投資雷達》日股基金怎麼挑？四檔日股基金風格、產業、績效一次看！
鉅亨買基金
日本股市漲勢延續，到底該追成長型基金，還是轉向價值型基金？在企業治理改革、日圓偏弱與產業升級題材支撐下，日本股票基金近期表現亮眼，但不同基金的投資風格、產業配置與風險報酬效率差異不小。本文將從持股、產業與績效三個角度，帶你找到適合你的日股基金！
1. 投資風格與主要持股比較
四檔基金雖同屬日股基金，但風格分布差異很大。從投資風格來看，元大日本龍頭企業基金中大型成長占比高達 91.8%，主要持股如村田製作所、KIOXIA、IBIDEN 等，聚焦日本大型科技與電子零組件龍頭；野村日本領先基金由成長型股票組成，持股涵蓋古河電氣工業、太陽誘電與三菱集團等，不限於資訊或工業類股，較偏向同時布局大型與中小型成長機會；安本基金 - 日本永續股票基金配置亦以成長型為主，主要持股如三菱金融集團、愛萬得測試、東京威力科創等；富達基金 - 日本價值基金則最符合價值型基金定位，投資組合相對平均，持股包含三菱電機、日立製作所及三井集團等。
2. 產業分布比較
從產業配置來看，四檔基金皆以工業、資訊科技與金融為主要布局方向，但配置重心差異明顯。元大日本龍頭企業基金資訊科技占比達 44.8%，為四檔中最高，反映其聚焦電子零組件、半導體與科技製造供應鏈的成長型特性；野村日本領先基金與富達基金 - 日本價值基金則明顯偏重工業，分別占 40.2% 與 43.5%，前者較著重於日本具競爭優勢的製造與工業龍頭，後者則兼具成熟產業與價值修復題材。安本基金 - 日本永續股票基金在工業、資訊科技、金融與非核心消費等產業配置相對均衡，顯示其在永續篩選架構下，同時參與 AI、金融與消費循環等多元題材。整體而言，若投資人偏好科技成長動能，可參考元大日本龍頭企業基金；若看重工業與價值循環，野村與富達基金較具代表性；若希望分散布局並納入永續投資概念，安本基金 - 日本永續股票基金則可作為核心配置選項。
3. 投資績效比較
績效表現方面，四檔基金今年以來與近一年報酬率皆明顯優於同類平均。其中元大日本龍頭企業基金今年以來報酬率達 49.3%、近一年 92.1%，短期動能最為突出，反映其科技與大型龍頭股配置較能掌握本波漲勢；野村日本領先基金近三年累積報酬率達 155.3%、安本基金 - 日本永續股票基金近三年累積報酬率達 160.3%，皆優於同類平均的 92.7%，顯示成長選股與多元產業配置在日股多頭循環中具延續性。富達基金 - 日本價值基金近三年報酬率達 185.6%，為四檔中最高，代表價值型與工業、金融相關配置在日本企業重估行情中同樣受惠。
風險指標上，四檔基金近年夏普值皆高於同類平均，且最大跌幅約在 - 11% 至 - 15% 區間，整體風險控制不弱；不過日股基金仍會受全球景氣、匯率與資金流向影響而波動，投資人宜依自身風險承受度，在成長動能、永續配置與價值循環間分散布局。
鉅亨投資策略
掌握日股行情，依基金風格與自身風險承受度分散布局
日本股市在企業治理改革與資本效率提升的雙重紅利支撐下，中長期多頭格局依正向發展。然而，面對市場高檔波動，與其盲目追逐近期績效最高的單一產品，投資人更應依據「成長」與「價值」為標準選擇適合的標的，並以定期定額、分散布局基金的方式參與日股市場：追求積極型的投資人，可以科技或全方位的成長型基金為核心，全面捕捉日本產業升級的爆發力；追求穩健配置的投資人，則可以工業、金融等產業占比高的價值型基金或兼具內需、循環與景氣題材的多元均衡永續基金為主軸，避免被短期劇烈波動壓縮獲利。
鉅亨精選基金
|A05183
|元大日本龍頭企業基金
|申購
|A32091
|野村日本領先基金
|申購
|B05044
|安本日本永續股票基金
|申購
|B14262
|富達日本價值基金
|申購
「鉅亨買基金」獨立經營管理
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各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
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由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
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