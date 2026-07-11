鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-11 22:00

《Yahoo Finance》報導，PC 出貨量第二季年減 4.9%，為兩年來首度下滑，顯示全球記憶體短缺正持續衝擊科技產業。

根據市場研究機構 IDC，雖然目前記憶體供應吃緊尚未影響 PC 廠商的營收，但未來風險正逐漸升高。

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IDC 消費性裝置研究總監 Jitesh Ubrani 在報告中表示，「在宏觀經濟環境持續惡化，加上記憶體短缺預計要到 2028 年初才有望緩解的情況下，我們預期市場不會再出現新一波提前拉貨，因此 2026 下半年 PC 市場成長率可能將明顯放緩。」

「各大品牌正為 2027 年進一步的記憶體漲價做準備，而通路商也開始擔憂，在價格持續攀升的情況下，庫存水位可能過高。」

相較於消費性電子產品業者，資料中心建置商擁有更充裕資金，願意投入巨額資本搶購盡可能多的記憶體晶片。這也使消費性電子廠商能取得的記憶體資源更加有限。

PC 製造商今年初提前拉貨，並調漲產品售價，以降低未來記憶體價格上漲帶來的衝擊。但若消費者長期無法接受筆記型電腦與桌上型電腦價格持續上漲，這項策略恐怕難以奏效。

惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 及微軟 (MSFT-US) 等筆電製造商，近期都已調漲 Windows PC 售價。蘋果 (AAPL-US) 也提高 MacBook 系列產品售價，包括 Neo、MacBook Air 與 MacBook Pro。