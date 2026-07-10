鉅亨網新聞中心 2026-07-10 22:00

美國紐澤西州近期正推進一項代號為 S1677 的新法案，針對商業用途的全自駕車輛 (Robotaxi)，須配備攝影鏡頭及至少兩種其他類型的感測器。在目前的技術背景下，這實際上意味著車輛必須配備雷達與光學雷達 (LiDAR)。

這項法案由物理學家出身的州參議員 Andrew Zwicker 發起，他強調立法的出發點是為了確保民眾安全，而非針對特定公司。然而，這項規定對長期堅持「純視覺 (Vision-only)」路徑、移除雷達與光學雷達的特斯拉 (TSLA-US) 構成了直接威脅。

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法案的核心爭議在於「車輛如何感知路況」。Waymo 與 Zoox 等多數自動駕駛開發商採用鏡頭、雷達與光學雷達的整合方案，構建重疊的感知層，以確保在某種感測器失效時仍有備援。

專家指出，鏡頭雖能辨識標誌，但易受強光或暴雨干擾，雷達能穿透濃霧，而光學雷達則能建立精確的 3D 地圖，不受牆面塗裝或光線影響。

相較之下，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 認為，增加感測器會引入衝突數據並提高成本。但數據顯示，純視覺系統曾發生誤將畫有道路圖案的假牆視為可行走區域而撞上的案例，而搭載光學雷達的車輛則能輕鬆避開。

法案不僅規範感測器，還設立了為期 3 年的試點計畫，要求營運商在移除安全員之前，必須在州內完成至少 5 萬英里 (約 8 萬公里) 的受監督測試，並獲得官方授權。此外，法案細節中傾向保留方向盤與踏板等傳統控制裝置，這對於特斯拉正在量產、完全取消方向盤與踏板的 Cybercab 而言，是另一項巨大的合規挑戰。

面對立法壓力，特斯拉曾發動車主遊說，導致 Zwicker 議員辦公室在一天內湧入約 4,000 封抗議郵件。Zwicker 隨後澄清，該法案僅針對「全自駕商業車隊」，不會影響現有車主使用的 Autopilot 或 FSD(監督版) 功能，因為這些功能仍需持照駕駛員即時監控。