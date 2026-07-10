鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-10 15:20

據一位美國官員透露，儘管美伊兩國連續兩天發生衝突，險些打破本已脆弱的停火協議，但雙方就永久和平協議的談判仍在繼續。

這位官員周四 (9 日) 證實，雙方正進行「技術性談判」，並強調美方仍致力於尋求外交解決方案。此番言論在一定程度上緩解了外界對雙方爆發全面戰爭的擔憂。

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美軍周三針對伊朗軍事目標發動大規模空襲，擊中約 90 個目標，以報復伊朗在荷姆茲海峽對船隻的襲擊。伊朗隨後則以襲擊美國駐科威特及巴林的基地作為回擊。

這些衝突凸顯了雙方在 6 月中旬簽署的臨時協議極其脆弱。自今年 2 月美、以聯軍轟炸伊朗以來，兩國一直處於戰爭狀態，目前正由卡達與巴基斯坦擔任主要調解人，目標在 8 月中旬達成永久和平，但目前進程可能面臨延期。

談判進度受到伊朗內部政局影響而放緩。伊朗前最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 於衝突首日遭空襲身亡，其葬禮已於周四舉行。然而，其繼任者穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 至今未公開露面，引發外界對其健康狀況及是否參與談判的質疑。

此外，美國總統川普雖曾暗示停火可能已經「結束」，但仍表態不會阻止談判繼續。在 11 月期中選舉的壓力與國內對戰爭的反感下，川普展現出結束衝突的意願。

目前談判的核心障礙之一在於荷姆茲海峽的控制權。伊朗堅持船隻過境需經其許可並可能徵收費用，但美方與多國堅持該航道必須保持自由航行。此外，美方要求伊朗必須在核計畫上讓步，包括凍結濃縮鈾活動及放棄現有庫存。