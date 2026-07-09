鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 15:40

美國總統川普周三 (8 日) 在搭乘空軍一號返回華盛頓途中向媒體表示，「伊朗剛剛打電話來，他們非常迫切地想要達成一項協議。只不過我不知道他們是否還配得上達成協議。」

川普表示，「美國在軍事上已經贏了，伊朗什麼都不剩了。」

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在被問到「如果伊朗迫切想達成協議，為什麼還要攻擊商船」時，川普稱，因為伊朗失控了，「但是他們非常迫切地想要達成協議」。

川普的這番言論發表於美軍剛完成一輪針對伊朗的軍事打擊之後。美軍中央司令部 (CENTCOM) 證實，為了報復伊朗違反停火協議並襲擊三艘商船，美軍於 7 月 7 日打擊了伊朗境內約 80 個軍事目標，其中包括 60 多艘伊斯蘭革命衛隊的小型船隻。

川普指出，伊朗目前的資源已所剩無幾，這正是他們急於尋求協議的原因。

面對局勢升級，川普向伊朗發出嚴厲警告，強調美國將採取「20 對 1」的報復原則，即「他們每打擊我們一次，我們就回擊 20 倍」。他提到美軍在昨晚已重創對手，若伊朗繼續挑釁，美軍已準備好讓此類打擊成為常態。此外，川普還拿自己開玩笑，稱自己是伊朗威脅名單上的首位，且威脅一直存在。

目前的軍事衝突已波及整個海灣地區。據報導，伊朗境內的阿巴斯港 (Bandar Abbas) 傳出爆炸聲，而海灣國家如巴林、卡達與科威特也因遭到伊朗報復性打擊而響起警報。