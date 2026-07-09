鉅亨網新聞中心 2026-07-09 23:01

貝恩資本管理合夥人大衛 · 格羅斯（David Gross）週三 (8 日) 正式證實，貝恩資本已全數出售其在日本快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxia）的持股，這場長達 8 年、曾重塑日本科技投資格局的經典收購案正式劃下句點。

從 2018 年主導那筆高達 180 億美元的收購交易開始，貝恩資本歷經重組艱辛、產業週期更迭，最終在 AI 浪潮的推動下成功退出，預計整體獲利超過 150 億美元，回報率高達驚人的 20 倍，成為私募股權投資史上最亮眼的科技交易案例之一。

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8 年長跑 從收購重組到資本盛宴

時光倒流至 2018 年，當時貝恩資本牽頭包括 SK 海力士、蘋果與戴爾在內的財團，將當時的東芝儲存業務以約 180 億美元的價格納入麾下，隨後更名為鎧俠。這場交易在當時創下了亞洲槓桿收購案的紀錄。

然而，這 8 年的歷程並非坦途，鎧俠不僅經歷了 NAND 記憶體價格的嚴重低迷，與美國記憶體巨頭威騰電子 (WDC-US) 的合併計畫也以失敗告終，貝恩資本當時背負的巨大財務槓桿壓力可想而知。

直到 2024 年底，鎧俠終於在東京證券交易所完成首次公開募股（IPO），當時貝恩持有約 51.3% 的股份。此後，受惠於人工智慧（AI）技術爆發帶來的記憶體晶片需求激增，鎧俠股價自上市後暴漲超過 4000%，市值更在今年 6 月中旬一度達到 56 兆日元（約 3,450 億美元），甚至短暫超越豐田汽車，躍居日本上市公司市值榜首。

面對市場的瘋狂，貝恩資本展開了精準的階段性退出策略，透過自 2025 年 11 月起的三次大規模減持，以及今年後續的有序拋售，最終在 7 月徹底清空持股，實現了利潤的最大化。

精準決策：AI 東風與投資紀律的碰撞

貝恩資本此次能全身而退，核心在於將逆週期佈局與精準的退出時機完美結合。在 2018 年收購初期，市場雖看重 NAND 快閃記憶體作為資料中心關鍵元件的戰略價值，但誰也沒預料到，AI 訓練與推理對高效能儲存的狂熱需求會成為鎧俠股價飆升的「意外東風」。

貝恩資本在投資初期的長期耐心，讓其成功穿越了記憶體行業的蕭條週期，並在估值泡沫最高漲的時刻收割了時代的紅利。

與此同時，貝恩展現了教科書級別的資本退出紀律。在 IPO 後的初期，他們並未急於拋售，而是給予市場足夠的時間消化流通盤。

隨後，他們採取分批減持的方式，有效避免了一次性大規模拋售對股價造成的毀滅性衝擊。最終，選擇在市值高峰後的高位窗口期完成清倉，體現了成熟私募投資機構「在別人貪婪時恐懼」的避險思維。

估值警示與產業未來

貝恩資本的全面退出，正值全球市場對 AI 相關天價估值產生廣泛疑慮之際。事實上，在經歷了上半年的瘋狂漲勢後，全球半導體板塊近期已陷入動盪，擔憂情緒圍繞在競爭加劇、產能過剩以及數千億美元投資回報不明等議題，鎧俠股價目前也已較 6 月頂點回調約 33%。

貝恩的離場時點，無疑向市場傳遞了一個微妙的警示信號：當最瞭解企業內在價值的最大股東選擇徹底出清，二級市場投資者或許應當重新審視手中的定價邏輯，警惕市場情緒過熱帶來的潛在風險。

展望未來，鎧俠的命運將進入新的階段。目前東芝仍持有鎧俠約 22% 的股份，而 SK 海力士也保有一定比例的持股。

隨著貝恩資本這位曾經的操盤手完全退出，鎧俠的股價走勢將回歸到反映基本面而非大股東減持預期的常態。

對於私募股權產業而言，這場交易無疑立下了一座難以逾越的里程碑，它證明了透過戰略性投資與市場機遇的結合，即便是在極具挑戰性的半導體產業，也能創造驚人的回報。